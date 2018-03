Giełdy w dół. Inwestorzy boją się wojny handlowej

Piątkowa sesja na GPW upływa pod znakiem zdecydowanych spadków. Warszawski parkiet wpisuje się w nastroje panujące na globalnych giełdach w związku z ostatnią decyzją Donalda Trumpa.



Wiosna na GPW zaczęła się od najwyższych od początku roku wzrostów, jednak w kolejnych dniach przy Książęcej o zieleń zdecydowanie trudniej. Wczoraj WIG20 zanotował 2-procentowy spadek, dziś wraz innymi głównymi indeksami kontynuuje ruch na południe.

Po 1,5 godzinie notowań WIG20 traci 1,6 proc., a więc wyraźnie mocniej niż mWIG40 (-0,9 proc.) i sWIG80 (-0,3 proc.). Obroty na całym rynku dobijają do 200 mln zł.

Wśród spółek z głównego indeksu najmocniejsze, ponad 3-procentowe spadki notują CD Projekt, JSW i CCC. Na wyraźnym 2-procentowym plusie jedynie Energa, drożeją także PGNiG, PGE i mBank.

Na szerszym rynku na uwagę zasługują przecena mocno drożejącego ostatnio Dino (-2,7 proc.) oraz odbicie na wyraźnie przecenionym PKP Cargo (4 proc.).

Dzisiejsza sytuacja na GPW stanowi odbicie nastrojów panujących na światowych giełdach po tym, jak Donald Trump podpisał memorandum ws. sankcji handlowych wobec Chin. Na Wall Street główne indeksy straciły wczoraj ponad 2 proc., zaś na Dalekim Wschodzie dominował dziś kolor zielony, którym oznacza się tam spadki. Piątek przyniósł mocne osunięcia indeksów także w Europie – niemiecki Dax traci 1,8 proc., podobnie jest na giełdach we Francji, Hiszpanii czy Włoszech.

Akcja Trumpa, reakcja Chin

Prezydent USA podpisał memorandum, na mocy którego amerykańska administracja może nałożyć cła i inne restrykcje na niektóre produkty importowane z Chin. Konkretna lista towarów ma zostać ogłoszona w ciągu 15 dni, ale już wiadomo, że znajdą się na niej dobra, których import do USA z Państwa Środka wynosił ok. 60 mld dolarów rocznie (ok. 10 proc. całego importu do Stanów z Chin). Stawki mają sięgać nawet 25 proc. wartości sprowadzanych dóbr. Waszyngton ma też jeszcze mocniej niż dotychczas ograniczać chińskie inwestycje w USA.

Sankcje są odpowiedzią na praktyki Chin polegające na kradzieży i wymuszaniu transferów własności intelektualnej z amerykańskich firm, ale też na deficyt USA w obrotach handlowych z Chinami.

"Jeśli ktoś wypowiada wojnę handlową Chinom, będziemy walczyć do samego końca" - stwierdził ambasador Państwa Środka w USA Cui Tiankai. Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło dziś zamiar objęcia 15-proc. cłem 120 amerykańskich towarów, od owoców, orzechów i wina, po stalowe rury oraz 25-proc. cłem 8 produktów - kilku rodzajów wieprzowiny i aluminium z recyklingu. Łączna wartość importu tych dóbr z USA do Chin to ok. 3 mld dolarów rocznie.

Na liście zabrakło kluczowych produktów - soi, sorgo i samolotów Boeinga. Dopiero objęcie tych produktów specjalnymi taryfami poważnie uderzyłoby w gospodarkę USA, szczególnie wrażliwy sektor rolniczy, istotny w tzw. "swing states", gdzie decydują się losy wyborów w Stanach Zjednoczonych.

Na razie Pekin oficjalnie twierdzi, że podjął działania w związku z wchodzącymi dziś w życie taryfami obejmującymi stal i aluminium, eksportowane zza Muru do USA, choć ogłoszenie ich tuż po kolejnym ciosie Trumpa nie jest raczej dziełem przypadku. Chiny zapowiedziały już, że szykują kolejne retorsje.

Michał Żuławiński, Maciej Kalwasiński