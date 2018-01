Giełdowe „misie” w natarciu. Zadyszka blue chipów

Trzecia giełdowa sesja A.D. 2018 nie była tak „bycza” jak jej poprzedniczka. WIG20 zanotował spadek o 0,14% mimo że na parkietach europejskich przeważała zieleń wzrostów. Za to sWIG80 zyskał prawie 1% i kontynuował rozpoczętą w listopadzie wzrostową falę.

Europejskie i nowojorskie giełdy nie przejęły się wręcz sensacyjnie słabymi danymi z amerykańskiego rynku pracy. Indeksy na Starym Kontynencie w przeważającej większości notowały wzrosty, sięgające 1,26% na Islandii oraz 1,43% w Rydze. Niemiecki DAX zyskiwał 0,9%. Pod kreską znalazły się jedynie parkiety w Lizbonie, Wilnie.... oraz w Warszawie.

WIG20 był więc jednym z trzech najsłabszym z europejskich indeksów. Wypadałoby jednak wziąć poprawkę na fakt, że w czwartek GPW odnotowała najlepszą sesję od 9 miesięcy - WIG20 wzrósł aż o 2,8%. Zatem w piątek polskie blue chipy odpoczywały po czwartkowych wzrostach. Obroty na całym rynku znów były solidne i drugi dzień z rzędu przekroczyły miliard złotych.

Największym przegranym dnia były walory BZ WBK, które przeceniono o 4,1% po zwyżce o 6,45% na poprzedniej sesji. Mocno – bo o prawie 2% - spadły też notowania Lotosu. Po zielonej stronie WIG20 znalazły się papiery państwowych koncernów energetycznych: Tauronu (+4,5%), PGE (+3,2%) i Energi (+2,3%). Akcje LPP podrożały o 1,1% (po zwyżce o 9,1% w czwartek) i osiągnęły nowe historyczne maksimum, powyżej 10 000 złotych

W dalszym ciągu dobrze radziły sobie giełdowe „misie”. Zrzeszający mniejsze spółki sWIG80 poszedł w górę o 0,94%, potwierdzając prognozy analityków, że rok 2018 może należeć do spółek małych i średnich. Bowiem rok 2017 był dla sWIG-u bardzo słaby – trwające od kwietnia do listopada spadki obniżyły zeszłoroczną stopę zwrotu z tego indeksu do zaledwie 2,4%.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3607,63 1,09 2,36 1,04 8,78 2,96 DAX Niemcy 13319,64 1,15 2,62 2,08 14,97 3,11 FTSE 100 W.Brytania 7724,22 0,37 1,33 5,41 7,35 0,47 CAC 40 Francja 5470,75 1,05 2,46 1,77 11,63 2,98 IBEX 35 Hiszpania 10411,40 0,94 3,15 1,96 9,73 3,66 FTSE MIB Włochy 22762,29 1,11 2,90 1,54 15,88 4,16 ASE Grecja 829,72 0,48 3,84 13,59 25,66 3,41 BUX Węgry 39995,16 0,36 2,08 6,49 22,12 1,57 PX Czechy 1105,32 0,02 2,47 4,19 18,33 2,52 MICEX Rosja 2207,41 0,45 4,81 4,43 -0,58 4,63 RTS INDEX (w USD) Rosja 1219,89 0,47 6,18 7,55 3,35 5,67 BIST 100 Turcja 116637,90 0,99 1,88 9,77 52,69 1,13 WIG 20 Polska 2529,55 -0,14 1,97 5,06 26,56 2,78 WIG Polska 65314,32 0,03 2,18 4,49 23,89 2,46 mWIG 40 Polska 4935,36 0,24 2,27 3,41 16,86 1,82 Źródło: PAP

Powodów do narzekań nie mają też akcjonariusze dwóch niedawnych debiutantów. Akcje Hollywood zakończyły piątkową sesję na „widłach” z teoretycznym kursem otwarcia blisko 40% powyżej poziomu czwartkowego zamknięcia. Handel walorami spółki zakończył się wczesnym popołudniem po wzroście kursu o 27%. Niewiele mniej – bo o 23,5% - wzrosły notowania innego niedawnego debiutanta – spółki NanoGroup

Krzysztof Kolany