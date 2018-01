Byczy początek roku na GPW. WIG20 z największym wzrostem od 10 miesięcy

Druga sesja w 2018 r. zakończyła się całkowitą dominacją giełdowych byków. WIG20 z impetem przebił 2500 pkt., ocierając nieco łzy inwestorów tęskniących za WUJ-em. Na świecie tematem numer jeden są kolejne historyczne rekordy na Wall Street.

Chociaż w czasie czwartkowego popołudnia większość Polaków była wpatrzona w niesamowite wyczyny Kamila Stocha, to na warszawskiej giełdzie euforia była tylko nieco mniejsza niż na skoczni w Innsbrucku.

WIG20 zyskał 2,84 proc., notując tym samym najlepszą sesję od 1 marca 2017 r. (2,86 proc.). Wynik punktowy na koniec dnia (2533,17 pkt.) oznacza, że główny indeks polskiej giełdy wspiął się najwyżej od 7 listopada ubiegłego roku.

Nieco gorzej, choć nadal wzrostowo, zachowywały się dziś indeksy mniejszych spółek – mWIG40 (1,06%) i sWIG80 (0,61%). Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 2,19 proc., zaś obroty przekroczyły 1,3 mld złotych i zdecydowanie przewyższyły długoterminową średnią.

LPP wraca z dalekiej podróży

Na miano gwiazdy notowań zasłużyła dziś spółka LPP. Nominalnie najdroższe na GPW akcje odzieżowego potentata podrożały aż o 9,12% do poziomu 9990 zł. Okrągłe 10 000 zł, które gdańska firma przebijała już w 2014 r., jest więc na wyciągnięcie ręki. Warto pamiętać, że po drodze akcje LPP potaniały do niespełna 4000 zł, a ich triumfalny marsz w górę zakwalifikował spółkę do grona hitów GPW 2017 r.

Dzisiejszą sesję do wyjątkowo udanych zaliczyć mogą także posiadacze akcji banków. Sektorowy indeks WIG Banki zyskał dziś 2,53 proc. (najwięcej od 30.10), a najjaśniej błyszczały w nim walory BZ WBK (6,45%), Getin Noble (4,22%) Millennium (4,16%). Zarówno akcjonariusze, jak i zarządy giełdowych banków, z pewnością z ulgą przyglądają się kursowi franka szwajcarskiego, który jest obecnie tańszy niż przed pamiętnym „czarnym czwartkiem” ze stycznia 2015 r.

Na tle przepastnego morza zieleni wyraźnie wyróżniali się dziś nieliczni spadkowicze. W WIG20 czerwony kolor towarzyszył dziś Cyfrowemu Polsatowi (-0,41%). Potaniały także akcje Kruka (-0,75%), Rafako (-2,63%) czy Agory (-2,78%). Ostatnia z wymieniony spółek opublikowała dziś komunikat informujący o możliwości dokonania odpisów, które mogą obniżyć wynik za czwarty kwartał o 70-95 mln zł.

Na globalnych rynkach tematem numer jeden jest pierwszy w ponad 100-letneij historii wzrost indeksu Dow Jones Industrial Average powyżej okrągłego poziomu 25 000 punktów. W pierwszych godzinach sesji na Wall Street w górę idą także S&P500 i Nasdaq, dzięki czemu także w Europie pod koniec giełdowego dnia panują dobre nastroje – nie licząc brytyjskiego FTSE 100, na wszystkich najważniejszych giełdach główne indeksy zyskują grubo ponad 1 procent.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3568,88 1,68 0,53 -0,21 7,58 1,85 DAX Niemcy 13167,89 1,46 0,75 0,84 13,67 1,94 FTSE 100 W.Brytania 7695,88 0,32 0,99 4,86 7,04 0,11 CAC 40 Francja 5413,69 1,55 0,84 0,45 10,50 1,90 IBEX 35 Hiszpania 10314,40 1,96 1,47 1,04 9,00 2,69 FTSE MIB Włochy 22512,13 2,77 1,40 0,67 14,70 3,01 ASE Grecja 825,78 1,03 2,05 11,32 25,59 2,92 BUX Węgry 39850,00 0,62 1,68 5,41 22,06 1,20 PX Czechy 1105,13 1,69 2,00 3,54 18,30 2,50 MICEX Rosja 2197,60 2,07 4,80 3,69 -2,93 4,16 RTS INDEX (w USD) Rosja 1214,17 2,63 6,04 7,08 3,19 5,17 BIST 100 Turcja 115491,20 -0,48 2,98 9,77 51,68 0,14 WIG 20 Polska 2533,17 2,84 3,58 5,37 26,66 2,92 WIG Polska 65297,96 2,19 3,26 4,73 23,78 2,43 mWIG 40 Polska 4923,66 1,06 2,88 3,86 16,37 1,58 Źródło: PAP

Michał Żuławiński

