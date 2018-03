Deutsche Bank z większą stratą i jeszcze większymi premiami

Deutsche Bank wypłacił większe premie roczne, niż zapowiedział w styczniu. Większa okazała się również jego strata za 2017 roku. Niemiecki pożyczkodawca notuje deficyt w budżecie trzeci rok z rzędu – informuje agencja Reutera.

Bank w raporcie finansowym ujawnił 735 mln euro straty za 2017 rok. To o połowę mniej niż w 2016 roku, ale wciąż więcej niż spółka prognozowała w swoim planie restrukturyzacji kosztów. To jednak nie zniechęciło spółki do przydzielenia kluczowym pracownikom solidnych premii.

Łącznie wypłacono 2,3 mld euro dodatków do wynagrodzenia. Jeszcze w styczniu bank informował, że zwiększył pulę na premie do 1,2 mld euro . Dla porównania – ta pula za 2016 roku wynosiła 546 mln euro.

Prezes Dutsche Bank AG John Cryan powiedział, że premie zostały zwiększone w celu zatrzymania kluczowej załogi w firmie. Prosił jednocześnie o cierpliwość w ocenianiu efektów jego programu mającego na celu cięcie kosztów działalności.

Źródło:

MG