DM BOŚ obniżył cenę docelową KGHM do 42 zł

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 7 kwietnia obniżyli cenę docelową KGHM do 42 zł z 66 zł poprzednio. Rekomendacja została podtrzymana na poziomie "sprzedaj". Rekomendacja została wydana przy kursie 69 zł.

"Pod wpływem epidemii wyniki finansowe w 2020 będą prawdopodobnie słabe. Atak wirusa COVID-19 i wprowadzenie kwarantanny w skali nieomal globalnej poddało silnej presji ceny miedzi i srebra, który uwidocznił się w ich ok. 20 proc. spadku. Jeśli założymy, że średnia cena miedzi w br. wyniesie 5 000 USD/t, kurs USD/PLN będzie korzystny w wysokości 4,1x oraz że produkcja utrzyma się na niezmienionym poziomie (pozytywny scenariusz zakładający brak dodatkowych efektów w następstwie pandemii), to w najlepszym wypadku skor. EBITDA za 2020 rok osiągnie jedynie 4,5 mld zł (-15 proc. r/r). To w optymistycznym scenariuszu, natomiast w pesymistycznym (wyraźne obniżenie wolumenu produkcji) nasza prognoza skor. EBITDA mogłaby być o 1 mld zł niższa" - napisano w raporcie.

Zdaniem analityków, w optymistycznym scenariuszu makroekonomicznym ceny miedzi w 2021 i 2022 wzrosną odpowiednio do 5 500 USD/t i 6 000 USD/t w porównaniu do oczekiwanego w 2020 poziomu 5 127 USD/t.

"Tym sposobem, przy założeniu stabilizacji produkcji wydobywczej i rafineryjnej, nasza prognoza skor. EBITDA na 2021 i 2022 wynosi 5,0-5,5 mld zł, co jest poziomem rozczarowującym" - napisano.

W ich ocenie oczekiwana EBITDA rzędu 5,0-5,5 mld zł nie pociągnie wolnych przepływów pieniężnych.

Autorem raportu, którego pierwsza dystrybucja nastąpiła 8 kwietnia , o godz. 8:10 jest Łukasz Prokopiuk.

