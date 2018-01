Bitcoin w dół - 20 proc. w dwa dni. Kilka kiepskich wiadomości

Inwestorzy na rynku bitcoina nie mogą zaliczyć początku tego tygodnia do udanych. Od niedzieli do nocy z wtorku na środę bitcoin zaliczył 20-procentowy spadek. Kurs ponownie zanurkował poniżej 10 000 dolarów, choć dziś nad ranem powrócił ponad ten poziom.



Ostatnie dni nie należą do najbardziej udanych dla inwestorów mających w swoich portfelach bitcoiny. Jeszcze w niedzielę kurs flirtował z poziomem 12 000 dolarów, jednak skutecznie się od niej odbił i na rynku zapanowały spadki. Już we wtorkowy wieczór kurs bitcoina spadł poniżej poziomu 10 000 dolarów i od tego czasu oscyluje w jego pobliżu. Najniższy kurs zanotowany na giełdzie Bitfineks to 9760 dolarów ok. godz. 2 minionej nocy, podczas gdy jeszcze w niedzielę maksymalny zanotowany kurs to 12 190 dolarów. To oznacza spadek kursu bitcoina o równe 20 proc. w ciągu nieco ponad 48 godzin.

Nie da się ukryć, że atmosfera wokół rynku kryptowalut w ostatnich dniach nie jest najlepsza. Pomijając już polskie podwórko, gdzie rządzący wyraźnie uwzięli się na kryptowaluty, kiepskie wiadomości napływają z całego świata.

Nie ustają spekulacje na temat giełdy Bitfinex (największa amerykańska giełda kryptowalut i jedna z największych na świecie) i tokena tether, który jest używany przez tę i wiele innych giełd do wewnętrznych rozliczeń. Tether to token wymyślony z powodu problemów, jakie mają giełdy kryptowalut z obsługą bankową (wiele banków nie chce prowadzić rachunków rozliczeniowych giełdom kryptowalut) oraz w celu uniknięcia przewalutowywania kryptowalut na dolara po każdej transakcji. Z założenia tether ma mieć pełne pokrycie w dolarach, a jego kurs wymiany na dolara zawsze ma wynosić 1:1. Wiele specjalistów rynkowym ma jednak wątpliwości, czy w ubiegłym roku nie doszło do nagłego „rozmnożenia” tetherów, bez pokrycia w środkach własnych klientów. Szczególnie te oskarżenia pojawiły się w stosunku do giełdy Bitfinex, która jest blisko związana z firmą odpowiedzialną za „emisję” tethera.

Sprawą zainteresował się amerykański regulator rynku finansowego Commodity Futures Trading Commission (CFTC), który już 6 grudnia wysłał do Bitfineksa i Tethera wezwanie do złożenia wyjaśnień – wynika z nieoficjalnych informacji podanych przez Bloomberga . Bitfinex i Tether odmówiły Bloombergowi skomentowania tej informacji, informując jedynie, że „rutynowo udzielają odpowiedzi na pytania organów nadzoru finansowego” oraz, że „w tego typu sprawach nie udzielają komentarzy”. Także rzecznik prasowy CFTC nie skomentował sprawy.

Kolejne informacje, które mogą niepokoić inwestorów, to wprowadzony przez Facebooka zakaz reklam kryptowalut oraz ofert ICO. Facebook zaliczył tego typu reklamy jako mogące wprowadzać w błąd lub kłamać w przekazie promocyjnym. Także wczoraj w Korei Południowej zaczęły obowiązywać nowe regulacje, zakazujące anonimowego handlu kryptowalutami. Wydarzenie to było szeroko zapowiadane i komentowane już wcześniej. Trzeba pamiętać także o skandalu kryptowalutowym w Japonii, gdzie jedna z giełd padła ofiara ataku hakerów, w którego wyniku z kont jej klientów „zniknęło” ponad pół miliarda dolarów. To największa kradzież kryptowalut w historii rynku.

Ostatnie, ale nie najmniej ważne, to wciąż utrzymujące się niedźwiedzie nastawienie inwestorów z Wall Street w stosunku do bitcoina. Wprawdzie nastąpiła zmiana w nastawieniu funduszy hedgingowych, ale sumarycznie, wśród dużych inwestorów na bitcoinie wciąż przeważają netto krótkie pozycje.

Nieco lepsze wnioski można wyciągnąć z analizy kursu bitcoina, który od dwóch tygodni przebiega w stabilizacji pomiędzy poziomami ok. 9-10 tys. dolarów od dołu oraz 12-13 tys. dolarów od góry. W ostatnich dniach doszliśmy w pobliżu dolnego ograniczenia tej „małej stabilizacji”, według analizy technicznej jest teraz duże prawdopodobieństwo odbicia i podążenia w kierunku ograniczenia górnego.

O godz. 8:40 kurs bitcoina na giełdzie Bitfinex wynosił 10 197 dolarów, natomiast serwis Coinmarketcap podawał średnie notowanie bitcoina z kilku największych giełd na poziomie 10 241 dolarów. To oznacza spadek kursu o ponad 7 proc. w ciągu ostatniej doby. Kapitalizacja bitcoina sięga przy tym kursie 172 mld dolarów, przy kapitalizacji całego rynku kryptowalut na poziomie 511,5 mld dolarów. Spadki wartości notuje większość notowanych na giełdach kryptowalut.

Marcin Dziadkowiak