Beta ETF WIG20TR zadebiutował na GPW

Debiutujący Beta ETF to pierwszy polski ETF na warszawskim parkiecie. GPW zapowiada, że to nie koniec.

Na głównym rynku GPW zadebiutował dziś Beta ETF - pierwszy w historii warszawskiego parkietu całkowicie polski fundusz inwestycyjny typu ETF (Beta ETF WIG20TR) stworzony według polskiego prawa oraz utworzony i zarządzany przez polskich ekspertów. Emisję przeprowadził AgioFunds TFI, a oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ. W rozwoju rynku ETF w Polsce, w roli koordynatora, bierze udział Beta Securities Poland.

- Niezmiernie cieszy nas dzisiejszy debiut. Gratulujemy AgioFunds TFI oraz Beta Securities stworzenia pierwszego ETF-a fizycznie replikującego WIG20TR. To kolejny krok w rozwoju rynku ETF-ów. Tego typu produkty cieszą się dużą popularnością na światowych rynkach finansowych i podobnie będzie u nas. Liczę, że pojawienie się kolejnego ETF-a na parkiecie przyniesie nam wymierne korzyści w postaci wzrostu zainteresowania ofertą produktów GPW, a także przyciągnie nowych inwestorów krajowych i zagranicznych na naszym rynku kapitałowym. Zależy nam na tym, by kolejne tego typu instrumenty obejmowały także inne spółki spoza WIG20 – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Beta ETF będzie bazował na indeksie WIG20TR, czyli dochodowym (np. uwzględniającym dywidendy) wariancie WIG20. Powstanie ETF może pobudzić zainteresowanie nieco zapomnianym indeksem, który niebawem obchodził będzie swoje szóste urodziny.

Nowy ETF nie będzie wypłacał inwestorom dywidend – ich wartość zwiększa wartość indeksu WIG20TR i tak samo będzie akumulowana w wartości certyfikatów funduszu. Obecna wartość indeksu WIG20TR to niespełna 4000 pkt. Wyjściowa wartość certyfikatów będzie 100 razy mniejsza, dzięki czemu mają być one atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych

Co istotne, Beta ETF WIG20TR będzie dokonywał tzw. „replikacji fizycznej” – fundusz faktycznie skupował będzie akcje wchodzące w skład indeksu. Alternatywną metodą funkcjonującą w świecie ETF jest „replikacja syntetyczna” (stosowana przez trzy dostępne do tej pory na GPW fundusze obsługiwane przez Lyxora), w ramach której w portfelu funduszu mogą znajdować się inne aktywa niż w indeksie bazowym, a celem zarządzającego jest jedynie osiągnięcie odpowiedniej stopy zwrotu (co zapewniać może swap z innym podmiotem).

- To historyczna chwila dla naszego rynku kapitałowego, a rok 2019 będzie rokiem ETF. Notowanie tego instrumentu na GPW czyni go łatwo dostępnym dla wszystkich grup inwestorów. Każdy kto posiada rachunek maklerski będzie mógł swobodnie kupować lub zbywać nasz ETF dokładnie na takich samych zasadach jak kupowane są akcje spółek, z tym że płynność na rynku ETF powinna być znacząco wyższa. Jestem przekonany, że produkt ten zyska wielu zwolenników i na stałe zagości w portfelach inwestorów - mówi Adam Dakowicz, prezes AgioFunds TFI.

Biorąc pod uwagę trendy światowe Fundusze Beta ETF powinny stać się ważnym składnikiem portfeli inwestorów zainteresowanych płynnymi, nisko-kosztowymi i transparentnymi produktami inwestycyjnymi. Doradcy finansowi i asset managerowie uzyskają szybki i wydajny sposób budowania efektywnych portfeli inwestycyjnych.

- Jesteśmy skoncentrowani na dostarczeniu rynkowi przejrzystych i efektywnych kosztowo funduszy typu ETF. Beta ETF WIG20TR jest pierwszym z serii funduszy, nad którymi pracujemy. Dzisiaj inwestorzy otrzymują możliwość prostego i taniego odwzorowania głównego indeksu warszawskiej giełdy. W najbliższym czasie pojawią się nowe propozycje, które z pewnością zainteresują zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów. Mamy nadzieje, że inwestorzy docenią wysokie standardy zarządzania oraz profesjonalizm animatora – mówi Robert Sochacki, Członek Zarządu Beta Securities Poland.

26 listopada 2018 r. przedstawiciele GPW oraz AgioFunds TFI, Beta Securities Poland i Domu Maklerskiego BOŚ podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju nowych produktów na polskim rynku kapitałowym oraz edukacji inwestorów. Elementem współpracy jest debiut Beta ETF.

- Cieszymy się, że udało nam się z sukcesem sfinalizować kilkumiesięczny proces przygotowań związanych z wprowadzeniem pierwszego polskiego ETF-a na rynek giełdowy. Wierzę, że dzisiejszy debiut będzie impulsem do rozwoju tego segmentu rynku kapitałowego, w którym chcemy aktywnie uczestniczyć – mówi Radosław Olszewski, prezes DM BOŚ. – Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarówno oferującego, jak i animatora. Jako animator będziemy dbać o jak najlepszą płynność, a inwestorom dodatkowo zaoferujemy promocyjną prowizję – dodaje.

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane przepisami unijnymi i krajowymi. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora.

GPW/MZ