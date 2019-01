Agencja Fitch grozi obniżką ratingu Stanów Zjednoczonych

Elitarny, najwyższy z możliwych, rating kredytowy Stanów Zjednoczonych może być zagrożony – ostrzegł w środę przedstawiciel Fitch Ratings. Ryzyko wynika z przedłużającego się „zamknięcia rządu” oraz braku podniesienia limitu zadłużenia (ang. debt ceiling).

„Jeśli to zamknięcie rządu (ang. shutdown) potrwa do 1 marca, a kwestia limitu zadłużenia zacznie być problemem kilka miesięcy później, to możemy zacząć myśleć nad otoczeniem politycznym i niemożnością przyjęcia ustawy budżetowej… i czy to wszystko jest zgodne z potrójnym A” – powiedział w Londynie James McCormack, szef działu ratingów państwowych w agencji Fitch.

Częściowe zamknięcie instytucji federalnych w USA trwa już 19. dzień i jest efektem sporu pomiędzy prezydentem Trumpem a Kongresem wokół finansowania muru na granicy z Meksykiem. Trump nie chce słyszeć o budżecie bez muru, a Kongres nie chce dać na niego pieniędzy. Sam prezydent powiedział ostatnio, że jest gotowy utrzymać shutdown "przez miesiące, a nawet lata".

„Z ratingowego punktu widzenia najbardziej problematyczny jest limit długu” – uważa jednak McCormack. Bez jego podniesienia przez Kongres rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie mógł zwiększać długu publicznego, co przy rocznym deficycie fiskalnym rzędu biliona dolarów na dłuższą metę groziłoby przynajmniej częściową niewypłacalnością państwa.

James McCormack zwrócił też uwagę na problemy natury fundamentalnej. Jeśli władze USA przez następną dekadę utrzymają obecne tempo narastania długu publicznego (który nieubłaganie zbliża się do 22 bln USD), to znacząco wzrośnie obciążenie kasy państwa kosztami obsługi tego zadłużenia. „Istnieje potrzeba pewnego dostosowania fiskalnego, aby deficyt nie rósł tylko z tego powodu, że musisz pożyczyć pieniądze, aby spłacić odsetki od długu. Mamy więc znaczące pogorszenie się kondycji fiskalnej zachodzące w Stanach Zjednoczonych” – dodał McCormack.

Jak dotąd tylko raz w historii jedna z głównych agencji ratingowych odważyła się obniżyć ocenę wiarygodności kredytowej Stanów Zjednoczonych. Stało się to w sierpniu 2011 roku, gdy Standard & Poor's obniżyła amerykański rating z maksymalnej oceny AAA do AA+ . Decyzja ta wywołała wówczas silne spadki na Wall Street i europejskich giełdach. Obniżce ratingu w S&P również towarzyszył polityczny klincz wobec podniesienia limitu zadłużenia federalnego.

KK