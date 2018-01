3,4 tysiąca bankowców mniej w ciągu trzech kwartałów

3,4 tys. etatów mniej i 667 zamkniętych placówek - takim wynikiem w porównaniu do stycznia zakończył się dla sektora bankowego trzeci kwartał 2017 roku - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Każdy kolejny kwartał dla banków oznacza ostatnio to samo - postępujące ograniczanie zatrudnienia i zmniejszanie liczby stacjonarnych placówek. Najnowszy raport KNF o sytuacji banków w pierwszych trzech kwartałach 2017 rok potwierdza te prawidłowości.

Według statystyk podawanych przez Komisję, w okresie od stycznia do września 2017 roku włącznie pracę straciło 3,4 tysiące bankowców. W tym samym okresie banki dokonały zamknięcia 667 placówek. O tym, jakie liczby stoją za konkretnymi instytucjami (zmiany kwartalne i roczne), piszemy w raportach o zatrudnieniu i liczebności placówek bankowych, publikowanych na łamach PRNews.pl. Cięcia etatów i oddziałów to wyraz postępującej polityki poprawiania efektywności działalności, o której słyszymy w sektorze bankowym od dłuższego czasu. Co więcej, przy okazji każdej kolejnej publikacji, analitycy KNF podkreślają, że to nie koniec tego zjawiska.

Sytuacja sektora bankowego w okresie I-III kw. 2017 pozostawała jednak stabilna, co było zasługą m.in. przyspieszającego wzrostu gospodarczego, koniunktury na rynku pracy oraz m.in. nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw. Przy wzmacnianiu bazy kapitałowej i dobrej sytuacji w zakresie bieżącej płynności, banki odnotowały w trzech kwartałach 2017 roku niższy wynik finansowy niż w analogicznym okresie roku 2016 (10 540 mln zł wobec 11 391 mln zł w okresie I-III kw. 2016 r.).

Wartość kredytów ogółem w analizowanym przez KNF okresie wzrosła o 3,4 proc., czyli o 40,1 mld zł. Wysokie tempo wzrostu utrzymuje segment kredytów konsumpcyjnych (wzrost portfela o 9,9 mld zł, czyli o 6,6 proc.), co nie pozostaje bez związku ze świadomą strategią banków polegającą na promowaniu udziału krótkoterminowych kredytów detalicznych. Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych nie zmieniło się znacząco, w strukturze całego portfela nadal postępuje zmniejszanie wartości kredytów walutowych. Jakość portfela kredytowego po trzech kwartałach minionego roku pozostaje stabilna.

Komisja prognozuje, że warunki krajowe będą sprzyjać dalszemu rozwojowi sektora bankowego. Wpłynie na to zarówno dalszy wzrost gospodarki, jak i rekordowo niskie wskaźniki bezrobocia czy nastroje konsumentów umocnione m.in. za sprawą wpływów z tytułu programu "Rodzina 500 Plus". Standardowo już, wśród potencjalnych zagrożeń dla dalszej stabilności sytuacji w sektorze bankowym analitycy wskazują m.in. sytuację makro w wiodących gospodarkach i działania banków centralnych, ale też min. konsekwencje brexitu.

Malwina Wrotniak