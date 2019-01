Żywność "bez": bez mięsa czy bez przesady

Bez mięsa, bez konserwantów, bez cukru, bez laktozy, bez glutenu. Żywność „bez” szturmem wdziera się na sklepowe półki i na nasze talerze.

Na ile to moda? Na ile chęć zdrowszego życia? Czy jedzenie może leczyć? Co budzi ataki? Kto i dlaczego chce żyć „bez”? O tym rozmawiam z gośćmi Pulsu Biznesu do słuchania – Andrzejem Gantnerem, wiceprezesem Polskiej Federacji Producentów Żywności, zrzeszającej czołowe firmy spożywcze, Sławomirem Chłoniem, szefem sieci sklepów Organic Farma Zdrowia, w której pełno jest produktów „bez”, Rafałem Czechem i Igorem Sadurskim, którzy stworzyli Bezmięsnego, producenta wegańskich wersji mięsnych przetworów oraz doktor nauk medycznych Edytą Biernat Kałużą, która zajmuje się medycyną żywienia.