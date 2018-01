Zysk Orlenu najwyższy w historii. Będzie rekordowa dywidenda?

Mimo słabszego czwartego kwartału, w Orlenie mają co świętować. Takiego zysku jak w 2017 roku spółka nie wypracowała jeszcze nigdy. Ręce zacierać mogą także akcjonariusze, w tym Skarb Państwa, zapowiada się bowiem także i rekordowa dywidenda.

W czwartym kwartale 2017 roku Polski Koncern Naftowy wypracował 1,59 mld zł skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to, że w całym 2017 roku zysk spółki sięgnął 6,66 mld zł. Takiego zysku płocka spółka w swojej historii jeszcze nie miała. Najlepszym do tej pory był rok 2016, kiedy to Orlen wypracował 5,25 mld zł zysku. W ciągu roku spółka poprawiła się więc na tym polu o 26,5 proc.

Także w 2016 roku Orlen wypłacił rekordową dywidendę, na którą przeznaczyła 24,4 proc. wspomnianego zysku. Dało to łączny przelew na konta akcjonariuszy w kwocie 1,28 mld zł. Teraz, w związku z wyższym zyskiem, są podstawy by sądzić, że dywidenda będzie jeszcze wyższa. Sugeruje to zresztą sam zarząd. - Mogę potwierdzić, że chcemy zwiększyć dywidendę. (...) Mam nadzieję, że poziom będzie satysfakcjonujący, (...) że znajdziemy jakiś poziom równowagi - poinformował podczas powynikowej telekonferencji Mirosław Kochalski, wiceprezes Orlenu.

Takie dywidendy w ostatnich latach wypłacał Orlen (w zł) Rok Zysk Dywidenda na akcje Suma dywidendy z zysku za dany rok Dywidenda jako procent zysku 2002 479 335 000 0,14 58 824 799,18 12,27% 2003 1 025 863 000 0,65 278 010 889,65 27,10% 2004 2 482 227 000 2,13 911 020 299,93 36,70% 2005 4 578 456 000 - - - 2006 1 985 966 000 - - - 2007 2 412 409 000 1,62 692 888 678,82 28,72% 2008 -2 505 242 000 - - - 2009 1 308 521 000 - - - 2010 2 371 358 000 - - - 2011 2 363 397 000 - - - 2012 2 345 000 000 1,50 641 563 591,50 27,36% 2013 176 000 000 1,44 615 901 047,84 349,94% 2014 -5 811 000 000 1,65 705 719 950,65 - 2015 2 837 000 000 2,00 855 418 122,00 30,15% 2016 5 261 000 000 3,00 1 283 127 183,00 24,39% 2017 6 655 000 000 ? ? ? Źródło: EquityRT

Akcjonariusze mogą więc zacierać ręce. Gdyby utrzymano stopę wypłaty dywidendy z 2016 roku, na dywidendę trafiłoby 1,62 mld zł. Byłaby to jedna z najwyższych dywidend w historii GPW. Oczywiście to tylko proste przeliczenia, sugestia, że spółka chce zwiększyć dywidendę, daje jednak solidne podstawy by sądzić, że na dywidendę trafi więcej niż 1,28 mld zł. To i tak ogromna kwota, przykładowo w zeszłym roku tylko jedna spółka wypłaciła więcej – było to Pekao.

Szczególne powody do radości ma główny akcjonariusz Orlenu, a więc Skarb Państwa. Tym bardziej, że zgarnia on nie tylko swoją część, ale i część dywidendy pozostałych akcjonariuszy. Skarb Państwa posiada 27,52 proc. i z tego tytułu otrzymał z zysku za 2016 rok 353,12 mln zł. Dodatkowo, z racji istnienia podatku Belki, 19 proc. dywidend pozostałych akcjonariuszy również trafiło do rządowej kiesy (176,7 mln zł). Łącznie więc dywidenda Orlenu zasiliła Skarb Państwa sumą 529 mln zł. W tym roku może kwota ta będzie najprawdopodobniej jeszcze wyższa.

W kolejnych latach o rekordy może być już jednak nieco trudniej. Świetne wyniki Orlenu w ostatnim czasie to głównie pokłosie wprowadzenia ograniczającego szarą strefę pakietu paliwowego oraz względnie niskich cen ropy, które napędzały marże. I jeżeli pierwszy czynnik wciąż będzie działał na korzyść spółki, to ropa wyraźnie ruszyła w górę. Widać to po czwartym kwartale 2017. Marża EBITDA spadła względem czwartego kwartału 2016 aż o 3,18 p.p., marża zysku netto zaś o 1,38 p.p. Sam zysk netto był rok do roku o 11,8 proc. niższy, mimo iż przychody spółki były w tym okresie o 8 proc. Częściowo wynik zaburza jednak odszkodowanie z tytułu pożaru Steam Crackera w Litvinowie, które podwyższało wynik w 2016 roku.

Trend jednak widać, dodatkowo na niekorzyść Orlenu działa sytuacja na rynku walutowym. Umacniający się złoty wywiera presję na wyniki operacyjne spółki, co tylko częściowo jest odbijane w przeszacowaniach kredytów zaciągniętych przez Orlen w walutach zagranicznych.

Wszystko to sprawia, że na rynku wielkiej fety po rekordowym zysku nie widać. Akcje Orlenu tanieją w czwartek przed południem o przeszło 3 proc. A przecież słabszy czwarty kwartał wyceniano już wcześniej, bowiem od październikowych maksimów spółka spadła już o 17 proc. Wcześniej jednak dobre otoczenie makro mocno napędzało notowania spółki. Przed osiągnięciem maksimów Orlen w ciągu dwóch lat podrożał o blisko 220 proc.

Z drugiej strony sporą szansą dla spółki jest wprowadzony przez rząd wybiórczy zakaz handlu w niedzielę. Od 1 marca większość sklepów będzie mogła pracować tylko w dwie niedziele w miesiącu - pierwszą i ostatnią. Później zakaz ma zostać rozszerzony na wszystkie niedziele. Są jednak wyjątki, jeden z nich to stacje benzynowe. Tam handel będzie mógł trwać mimo zakazu. Orlen wyraźnie przygotowuje się na te zmiany i wydaje się, że może na nich bardzo skorzystać. Więcej na ten temat pisałem w artykule „Państwo niedzielnym zakazem wspiera Orlen. Spółka gotowa skorzystać”.

Adam Torchała

