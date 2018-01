Orlen pokazał wyniki kwartalne. Analitycy trafili z prognozami

Wyniki PKN Orlen okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków. Paliwowy gigant jest pierwszą spółką z WIG20, która zaprezentowała wyniki za ubiegły kwartał i cały 2017 r. Na początku czwartkowej sesji akcje Orlenu taniały o blisko 3%



Przychody PKN Orlen w czwartym kwartale 2017 r. sięgnęły 24,734 mld zł i były o 8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. Analitycy prognozowali niemal dokładnie taki scenariusz.

Mimo to po 14 minutach handlu akcje PKN Orlen taniały o 2,97%, osiągając cenę 108 zł.

EBITDA LIFO spółki wyniosła 2,022 mld zł wobec szacowanych 2,009 mld zł i była o 23,8 proc. niższa niż w czwartym kwartale 2016 r. Za cały miniony rok Orlen może pochwalić się jednak wynikiem na poziomie 10,448 mld zł czyli o 15,9 proc. wyższym niż za poprzednich 12 miesięcy. Do wyniku tego przyczyniły się wszystkie segmenty działalności, w tym rekordowy wynik segmentu detalicznego - ponad 2 mld zł.

Jak zaznaczył płocki koncern, w minionym roku odnotowano tam rekordowy przerób ropy - na poziomie 33,2 mln ton, a także historycznie najwyższą sprzedaż - 42,4 mln ton.

Z kolei zysk netto paliwowego potentata (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) sięgnął 1,591 mld zł wobec mediany oczekiwań na poziomie 1,639 mld zł. Rok wcześniej Orlen zarobił o 11,1 proc. więcej.

Wyniki PKN Orlen (w mln PLN) oraz konsensus analityków 4Q2017 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2017 rdr Przychody 24734 24529 0,80% 8,00% 0,00% 95364 19,90% EBITDA 2649 2592 2,20% -16,70% -9,90% 11247 16,60% EBITDA LIFO skor. 2022 2009 0,70% -23,80% -33,60% 10448 15,90% EBIT 1987 1962 1,30% -24,50% -14,50% 8826 17,20% EBIT LIFO skor. 1360 1406 -3,20% -35,40% -44,10% 8027 35,80% zysk netto j.d. 1591 1639 -2,90% -11,10% -0,70% 6655 26,50% marża EBITDA 10,70% 10,20% 0,48 -3,18 -1,18 11,80% 0,84 marża EBIT 8,00% 7,70% 0,33 -3,45 -1,36 9,30% 0,86 marża netto 6,40% 6,60% -0,13 -1,38 -0,05 7,00% 1,33 Źródło: PAP

Prezes komentuje

W całym ubiegłym roku płocka spółka osiągnęła 95,364 mld zł przychodów czyli blisko 20 proc. więcej niż w 2016 r. Łączny zysk netto na poziomie 6,655 mld zł okazał się o ponad 25 proc. wyższy niż rok wcześniej.

- Osiągnięte już kolejny rok z rzędu rekordowe wyniki Koncernu pokazują, że dzięki dobrze skonstruowanej i konsekwentnie realizowanej strategii, a także elastyczności w działaniach i trafnym decyzjom biznesowym, w pełni wykorzystujemy nasz potencjał. Co istotne nie zapominamy o ciągłym umacnianiu naszej pozycji konkurencyjne - podkreślił prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki.

- Inwestujemy w nowe aktywa produkcyjne oraz prowadzimy działania mające na celu efektywniejsze wykorzystywanie tych, którymi już dysponujemy. Przełom osiągnięty na Litwie oraz plan przejęcia pełnej kontroli nad Unipetrolem są tego najlepszym przykładem. Chcemy dalej integrować nasze aktywa, tak aby w pełni wykorzystywać możliwe synergie i być bardziej odpornym na negatywny wpływ czynników makroekonomicznych - dodał.

Inwestycje nie tylko w Polsce

Orlen zakłada, że tegoroczny CAPEX grupy wyniesie 4,8 mld zł wobec 4,6 mld zł nakładów zrealizowanych w ubiegłym roku.

Spółka podała, że 2,5 mld zł ma zostać przeznaczone na rozwój (w tym 1,2 mld zł w segmencie downstream), a 2,3 mld zł na utrzymanie i regulacje. Łącznie inwestycje w segmencie downstream pochłonąć mają w tym roku 3 mld zł.

Wśród głównych projektów w tym obszarze spółka wymienia budowę instalacji Polietylenu w Czechach, budowę instalacji Metatezy i Visbreakingu w Płocku, budowę instalacji PPF Spliter na Litwie, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu.

W segmencie detalu Orlen zamierza wydać w tym roku na inwestycje 0,7 mld zł. Planuje rozwój sieci paliw (40 nowych stacji własnych), rozwój konceptu Stop Cafe 2.0 (ponad 200 nowych punktów) i wprowadzanie nowych usług i produktów. CAPEX w segmencie wydobycia wynieść ma 0,8 mld zł (ok. 600 mln zł w Kanadzie i ok. 200 mln zł w Polsce).

W 2017 roku nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 4,6 mld zł, z czego 2,9 mld zł w downstream, 0,7 mld zł w detalu, a 0,8 mld zł w wydobyciu. Grupa planowała wcześniej, że CAPEX wyniesie łącznie 5,5 mld zł. W samym czwartym kwartale 2017 roku CAPEX Orlenu wyniósł 1,7 mld zł.

Analitycy trafili

EBITDA LIFO PKN Orlen w czwartym kwartale 2017 roku spadła rdr o 0,6 mld zł i wyniosła 2,022 mld zł. W skali całego zeszłego roku EBITDA LIFO płockiego koncernu była o 1 mld zł wyższa rdr i sięgnęła 10,448 mld zł.

Spadek EBITDA LIFO w ostatnich trzech miesiącach 2017 roku to głównie efekt ujemnego wpływu makro częściowo ograniczonego wzrostem wolumenów sprzedaży - poinformował PKN Orlen w prezentacji.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że skorygowana EBITDA LIFO PKN Orlen w czwartym kwartale wyniesie 2,01 mld zł.

EBITDA LIFO segmentu downstream w czwartym kwartale wyniosła 1,636 mld zł i była niższa rdr o 727 mln zł. Spółka podała, że ujemny wpływ makro częściowo został ograniczony wzrostem wolumenów sprzedaży.

EBITDA LIFO segmentu detalicznego wyniosła 491 mln zł (wzrost o 51 mln zł rdr). Koncern zanotował wzrost wolumenów sprzedaży rdr o 11 proc., a także wzrost marż paliwowych na rynku czeskim i niemieckim przy porównywalnych marżach na rynku litewskim oraz niższych marżach na rynku polskim.

Segment wydobycia zanotował 78 mln zł EBITDA LIFO. Wynik ten jest o 50 mln zł niższy w stosunku do czwartego kwartału 2016 roku. PKN Orlen zwiększył średnie wydobycie o 2,3 tys. boe/d, w tym miał wyższe wydobycie w Kanadzie o 2,2 tys. boe/d i w Polsce o 0,1 tys.

Marże w dół



W pierwszym kwartale 2018 roku modelowa marża rafineryjna PKN Orlen spada do 3,2 USD za baryłkę z 5,3 USD w IV kw. 2017. Dyferencjał Ural/Brent spada z kolei do 0,6 USD na baryłkę z 0,9 USD na baryłkę kwartał wcześniej - podał Orlen w prezentacji.

Modelowa marża petrochemiczna spada do 869 euro na tonę z 890 euro na tonę kwartał wcześniej. Modelowa marża downstream spada do 9,4 USD/bbl z 11,5 USD/bbl w IV kwartale 2017 r. Średnia cena ropy Brent rośnie do 69 USD/bbl z 61 USD/bbl kwartał wcześniej. Prezentowane przez PKN Orlen dane na temat marż zawierają informacje dostępne dla spółki do dnia 19 stycznia 2018 r.

PKN Orlen oczekuje w 2018 roku spadku marży downstream w porównaniu ze średnią za 2017 r. w efekcie spadku marż na produktach rafineryjnych i petrochemicznych, głównie na skutek wzrostu rdr cen ropy.

"Czynnikiem ograniczającym spadek marży downstream jest oczekiwany wzrost konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych w efekcie dalszego wzrostu gospodarki światowej" - napisano.

Orlen przewiduje wzrost cen ropy Brent w porównaniu ze średnią za 2017 r. w wyniku przedłużenia do końca 2018 r. porozumienia krajów OPEC dotyczącego ograniczenia produkcji ropy o 1,8 mln bbl/d.

"Należy jednak oczekiwać, że silniejszy wzrost ceny ropy będzie skutkować wzrostem wydobycia w USA. Popyt na ropę powinien bilansować wzrost podaży ropy z innych regionów" - podał koncern.