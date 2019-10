Wybory parlamentarne 2019 – kiedy, jak i gdzie głosować

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się 13 października, czyli już w tę niedzielę. Jak oddać głos, żeby był ważny? Do kiedy można dopisać się do spisu wyborców, jeśli chcemy głosować poza miejscem zameldowania? Kogo wybieramy w tych wyborach? Odpowiadamy.

13 października 2019 roku w wyborach parlamentarnych wybierzemy 460 posłów, którzy zasiądą w Sejmie, oraz 100 senatorów. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy 11 października i potrwa do samego końca wyborów. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do godziny 21 (w razie ewentualnych opóźnień czy przerw będą czynne dłużej). Aby wziąć udział w wyborach, należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Wybory parlamentarne 2019 – jak głosować

Co zrobić, by oddany głos był ważny? Na karcie do głosowania w kratce przy nazwisku jednego kandydata należy postawić znak "X", który według Kodeksu wyborczego rozumiany jest jako co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

Kiedy głos będzie nieważny?

jeśli nie zakreślimy żadnej kratki,

jeśli postawimy znak „X” przy nazwiskach kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście,

zakreślimy kratkę wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez komisję wyborczą

W momencie, gdy postawimy znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata z tej samej listy, głos zostanie zaliczony na konto kandydata, który znajduje się na wyższy miejscu.

Kto może głosować w wyborach parlamentarnych 2019?

osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat,

nie jest prawomocnie pozbawiona praw publicznych przez sąd,

nie jest prawomocnie ubezwłasnowolniona przez sąd,

nie jest prawomocnie pozbawiona praw wyborczych przez Trybunał Stanu.

Wybory parlamentarne 2019 – głosowanie poza miejscem zameldowania

Aby głosować poza miejscem zameldowania, należy dopisać się do spisu wyborców – można to zrobić w urzędzie lub internetowo za pomocą Profilu Zaufanego (usługa jest bezpłatna). 8 października jest ostatnim dniem, w którym można to zrobić, jednak jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, niektóre urzędy, bazując na stanowisku Państwowej Komisji Wyborczej, mogą rozpatrywać tylko te wnioski, które wpłyną do nich w godzinach pracy. Dlatego też wszystkie osoby, które wyślą elektroniczne wnioski już po godzinach pracy urzędu, a przed północą, powinny się upewnić, czy ich wniosek został przyjęty do rozpatrzenia.

Wybory parlamentarne 2019 – głosowanie za granicą

Dow urzędzie gminy, gdzie jest się ujętym w spisie wyborców, można też pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Uprawnia ono do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Osoba, której wydano takie zaświadczenie, zostanie ze spisu w danej gminie skreślona. Natomiast w dniu wyborów po okazaniu dokumentu będzie mogła oddać głos w dowolnej komisji.

Polacy przebywający za granicą mogą także zagłosować, muszą jednak taki zamiar zgłosić odpowiedniemu konsulowi do 10 października. Zostaną wówczas dopisani do spisu wyborów w danej komisji za granicą.

MSZ tworzy obwody głosowania tam, gdzie są polskie placówki dyplomatyczno-konsularne, a także w razie potrzeb w miejscach dużych skupisk Polaków i Polonii. Najwięcej obwodów wyborczych stworzono w tym roku w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (54), Stanach Zjednoczonych (48), Niemczech (23) i Kanadzie (8). Głosowanie w niektórych obwodach ze względu na różnicę czasu odbędzie się w sobotę 12 października.

Wybory parlamentarne 2019 – kandydaci

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 88 komitetów wyborczych: 1 koalicyjny, 30 partyjnych i 57 komitetów wyborców. Pięć komitetów wyborczych zarejestrowało swe listy wyborcze do Sejmu we wszystkich okręgach w Polsce (kolejność według wylosowanych numerów list):

Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni.

Kolejne numery list mają komitety, które zarejestrowały kandydatów do Sejmu tylko w niektórych okręgach wyborczych:

nr 6 – Prawica,

nr 7 – Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów,

nr 8 – Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy,

nr 9 – Skuteczni,

nr 10 – Mniejszość Niemiecka.

Żeby wprowadzić jakichkolwiek kandydatów do parlamentu, komitet partyjny i wyborców musi przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy, a komitet koalicyjny – próg 8-procentowy. W podziale mandatów uczestniczą też komitety wyborcze wyborców zrzeszone w organizacjach mniejszości narodowych, których nie obowiązują progi wyborcze.

W wyborach do Senatu senatorów wybieramy w jednomandatowych okręgach wyborczych; mandat senatorski otrzymuje kandydat, który uzyskał największe poparcie.

