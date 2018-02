Wschód migruje do Polski za pracą

W 2017 roku w Polsce starało się o pobyt 202 tys. cudzoziemców. Najczęściej byli to Ukraińcy, którzy złożyli 125 tys. wniosków, następnie Białorusini, Hindusi, Wietnamczycy oraz Chińczycy. W ubiegłym roku rekordowo wzrosła liczba obywateli Białorusi i Indii, którzy starali się o pobyt w Polsce.

192 tys. obywateli Unii Europejskiej i 10 tys. z państw trzecich ubiegało się o pobyt w Polsce w 2017 roku. Wnioski dotyczące legalizacji pobytu złożyło odpowiednio o 33 i 71 proc. osób więcej niż w 2016 oraz 2015 roku. Najczęstszym powodem wniosku była chęć podjęcia pracy na terenie Polski.

Jak podaje Urząd ds. Cudzoziemców od 2014 r. stale rośnie liczba osób ubiegających się o zezwolenia na pobyt w Polsce. – Przeważają migracje czasowe – w ubiegłym roku 88 proc. wniosków dotyczyło zezwoleń na pobyt czasowy (do 3 lat), 10 proc. pobytu stałego, a 2 proc. pobytu rezydenta długoterminowego UE. Prawie 65 proc. wszystkich wniosków złożyły osoby w przedziale wiekowym 20-39 lat – czytamy w komunikacie UdsC.

Obywatele Unii Europejskiej, którzy zarejestrowali się w polskich urzędach to przede wszystkim Niemcy (2,3 tys. wniosków), Włosi (1,1 tys.), Bułgarzy (0,8 tys.) oraz obywatele Rumunii i Wielkiej Brytanii (po 0,7 tys.).

Najbardziej obciążony pracą w 2017 roku był Mazowiecki Urząd Wojewódzki - do niego złożono 62,6 tys. wniosków, na drugim miejscu był Dolnośląski Urząd Wojewódzki (20 tys. wniosków), a na kolejnym Małopolski Urząd Wojewódzki, który przyjął 18,3 tys, wniosków oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki (17,5 tys.). Zezwolenia na pobyt otrzymało 118,5 tys. cudzoziemców (85 proc. wszystkich decyzji). W przypadku 14 tys. osób wydano decyzje negatywne (10 proc.), a 6 tys. spraw umorzono (5 proc.).

Urząd ds. Cudzoziemców podaje również, że osobom chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom Unii Europejskiej i ich rodzinom. Ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce posiada obecnie ok. 325 tys. cudzoziemców.

Weronika Szkwarek