Weekendowe przerwy techniczne w dużych bankach

fot. lucadp / Shutterstock

Problemy w logowaniem do ING, Santandera czy mBanku? W najbliższy weekend przerwy techniczne zapowiedziało aż dziewięć dużych banków.

W tym tygodniu podczas weekendu klienci m.in. Millennium, ING, Santandera, PKO BP, BPS czy mBanku muszą liczyć się z utrudnieniami w korzystaniu z bankowości internetowej. Jak co tydzień, na Bankier.pl sprawdzamy, które banki zapowiedziały przerwy techniczne. Pierwsze prace serwisowe zaczynają się już w piątek.

Przerwa techniczna w Nest Banku

Pierwsza przerwa techniczna rozpocznie się w Nest Banku od godziny 18:00 w piątek (21 sierpnia) i potrwa do godziny 9:00 w niedzielę (23 sierpnia). W tym czasie nie będzie możliwe składanie wniosków i dyspozycji dostępnych w zakładce Centrum kontaktu oraz Pasaż produktów.

Przerwa serwisowa w Millennium Banku

Od godziny 22:00 w piątek (21 sierpnia) do godziny 23:00 w sobotę (22 sierpnia) klienci Millennium Banku nie skorzystają części z e-usług oraz profilu zaufanego. W tym czasie bank będzie przeprowadzał prace serwisowe.

Przerwa techniczna w Getin Banku

Również w Getin Banku już w piątek (21 sierpnia) o godzinie 22:50 rozpocznie się przerwa techniczna i potrwa do soboty (22 sierpnia) do godziny 9:00. Klienci w tym czasie muszą liczyć się z utrudnieniami podczas korzystania z bankowości internetowej oraz mobilnej.

Nie działa Santander?

W najbliższy weekend prace serwisowe rozpoczną się w sobotę (22 sierpnia) o północy w Santander Bank Polska i potrwają do godziny 6:00. W tym czasie niedostępna będzie bankowość internetowa, mobilna, płatności Blik, Przelewy24 oraz przelewy zwykłe i natychmiastowe.

Prace serwisowe w BOŚ

Bank Ochrony Środowiska zapowiedział prace serwisowe na najbliższy weekend. Od północy w sobotę (22 sierpnia) do godziny 12:00 niedostępne będą systemy bankowości internetowej, telefonicznej oraz mobilnej.

Nie działa ING

W nocy z soboty (22 sierpnia) na niedzielę (23 sierpnia) od północy do godziny 5:30 ING Bank Śląski przeprowadzi prace serwisowe. W tym czasie niedostępne będą płatności 3DSecure, aktywacja karty, zmiana limitów transakcyjnych i nadawanie kodów PIN, zamawianie kart płatniczych, przypisanie do telefonu kart w aplikacji mobilnej, dodawanie kart Mastercard z poziomu portfeli zewnętrznych, przelewy z rachunku karty kredytowej, operacje na kartach w bankowości elektronicznej, pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych, wpłaty we wpłatomatach (również z wpłat realizowanych kodem BLIK), aktywacja usług i nowych produktów.

Przerwa techniczna w BPS

Prace serwisowe przeprowadzać będzie również Bank Polskiej Spółdzielczości. Od godziny 21:00 w sobotę (22 sierpnia) do godziny 10:00 w niedzielę (23 sierpnia) klienci banku nie zalogują się do systemów bankowości elektronicznej.

Nie działa mBank?

W najbliższy weekend w niedzielę (23 sierpnia) mBank zapowiedział przerwę techniczną w dostawie usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Pomiędzy godziną 2:00 a 7:30 w niedzielny poranek niedostępne będą płatności kartą, wypłaty gotówki z bankomatów oraz wpłaty środków przez wpłatomaty. Tego samego dnia od godziny 2:00 do 9:00 klienci nie zapłacą za zakupy w internecie. Natomiast między godziną 2:00 do 9:30 niedostępna będzie bankowość internetowa oraz mobilna.

Dodatkowo w niedzielę (23 sierpnia) w godzinach od 0:30 do 4:30 klienci banku muszą liczyć się z utrudnieniami podczas płatności Blik.

Przerwa techniczna w PKO BP

W niedzielę (23 sierpnia) od godziny 2:00 do godziny 4:00 klienci PKO Banku Polskiego nie skorzystają z usług serwisu bankowości internetowej, telefonicznej oraz mobilnej. Podczas przerwy technicznej niedostępne będą płatności za zakupy internetowe za pośrednictwem usługi „Płacę z iPKO”.