WIG20 odrabia straty. Mocne wzrosty CD Projektu

WIG20, który wczoraj znajdował się w europejskim ogonie, dziś odrabiał straty i uplasował się w czołówce indeksów Starego Kontynentu. Warto odnotować, że w górę szły wyceny niemal wszystkich polskich blue chipów.

W czwartek na europejskich giełdach przeważała zieleń, ciężko jednak mówić o entuzjazmie. Z jednej strony na rynek trafiły mocne dane z niemieckiej gospodarki, gdzie wzrost był najwyższy od sześciu lat, z drugiej zaś dość jastrzębie minutki z posiedzenia EBC. Polska giełda na tym tle wypadła dobrze, warto jednak pamiętać, że rodzime indeksy miały straty z wczoraj do odrobienia.

Najlepiej poradziły sobie blue chipy, WIG20 zyskał 0,93 proc. Niewiele mniej, bo 0,69 proc. zyskał sWIG. Ponownie najsłabiej wypadł mWIG, udało mu się jednak zamknąć dzień pod kreską (+0,49 proc.). WIG zaś zyskał 0,76 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,1 mld zł.

Warto podkreślić, że na dzisiejsze wzrosty indeksu WIG20 zapracowały niemal wszystkie blue chipy. Z zielonej fali wyłamało się tylko CCC, które straciło 0,9 proc. Najwięcej zyskał zaś Tauron (+1,9 proc). Przeszło 1-proc. wzrosty zanotowały także akcje PKO BP, PZU, Lotosu, Aliora i PGNiG.

W drugiej linii ciekawie działo się na CD Projekcie. Choć dziś nie pojawiła się żadna nowa fundamentalna informacja, akcje spółki podrożały o 6,2 proc. Wiele wskazuje na to, że wzrosty można wiązać z wczorajszym tweetem z konta gry Cyberpunk, które dało pierwszy znak życia od czterech lat i przy okazji rozbudziło nadzieję na rychłą premierę gry. Inna sprawa, że tweet ograniczał się jedynie do skromnego "beep". Jeżeli rzeczywiście to był powód dzisiejszych wzrostów CD Projektu, to byliśmy świadkami najdroższego "beep" w historii. Warte było 582 mln zł - o tyle wzrosła dziś kapitalizacja CD Projektu. Później biuto prasowe gry poinformowało, że tweet został opublikowany w piątą rocznicę premiery zwiastuna gry.

Na alternatywnym rynku warto było zwrócić uwagę na Erne. Patrząc na historie z amerykańskiego rynku (np. ostatnio Kodaka) wielu komentatorów rynkowych czekało na to, która spółka z warszawskiej giełdy jako pierwsza przebranżowi się na blockchain. Erne dziś poinformowało o zmianie strategii właśnie w tym kierunku. Notowania akcji spółki mocno się wahały, przez moment zyskiwały nawet ok. 20 proc., dzień zakończyły jednak ledwie 2,7 proc. ponad kreską.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3595,24 -0,40 0,74 0,36 8,69 2,61 DAX Niemcy 13202,90 -0,59 0,27 0,60 13,37 2,21 FTSE 100 W.Brytania 7762,94 0,19 0,87 4,15 6,48 0,98 CAC 40 Francja 5488,55 -0,29 1,38 1,89 12,27 3,31 IBEX 35 Hiszpania 10435,20 0,07 1,17 1,24 10,91 3,90 FTSE MIB Włochy 23305,26 0,64 3,52 2,71 19,59 6,64 ASE Grecja 846,98 1,28 2,57 14,69 27,68 5,56 BUX Węgry 39772,75 0,31 -0,19 5,85 20,63 1,00 PX Czechy 1107,68 0,54 0,23 4,69 19,37 2,74 MICEX Rosja 2246,45 0,64 4,34 4,55 1,25 6,48 RTS INDEX (w USD) Rosja 1248,75 1,14 5,55 9,12 8,07 8,17 BIST 100 Turcja 114718,80 0,99 -0,67 5,10 47,71 -0,53 WIG 20 Polska 2534,56 0,93 0,05 6,18 24,82 2,98 WIG Polska 65379,88 0,76 0,13 5,45 21,73 2,56 mWIG 40 Polska 4911,50 0,49 -0,25 4,16 12,12 1,33 Źródło: PAP

W drugą stronę powędrowały notowania Infosystems. Spółka straciła blisko 23 proc. po tym, jak poinformowała o zamiarze przygotowania wniosku o upadłość . To konsekwencja niewywiązania się z umowy z Ministerstwem Finansów i Rozwoju i koniecznością zwrotu dotacji.

Adam Torchała