"Cyberpunk 2077" pokazał oznaki "życia"

„*beep*” – ta maszynowa onomatopeja to pierwsza od grudnia 2013 roku oznaka „życia” na twitterowym profilu gry "Cyberpunk 2077". Jak widać, zespół PR warszawskiego studia nie traci poczucia humoru i potrafi pobudzić wyobraźnię zarówno graczy, jak i giełdowych inwestorów.

Nieco mniej cierpliwości mają giełdowi inwestorzy, którzy na nowy flagowy produkt CD Projektu czekają od ładnych kilku lat. Dość przypomnieć, że filmowy zwiastun „Cyberpunka” ukazał się... równo 5 lat temu. Od tego czasu osadzona w realiach przyszłości gra pozostaje w sferze produkcji. Data premiery wciąż nie jest znana.

Jesienią 2017 roku wokół warszawskiego studia pojawiło się sporo niepokojących informacji. Branżowe media pisały o silnej rotacji pracowników – poszukiwani byli m.in. kluczowi dla rozwoju gry programiści. Pojawiły się obawy, że premiera "Cyberpunka" może nastąpić dopiero po roku 2020. W efekcie tych spekulacji akcje spółki potaniały ze 128 zł do niespełna 90 zł.

Zarząd CD projektu oficjalnie zdementował te doniesienia w grudniu, zapewniając, że prace nad "Cyberpunkiem" idą zgodnie z planem. Strategia spółki zakłada premierę gry do końca 2021 roku.

Spółka od lat przypomina inwestorom, że "Cyberpunk" to ogromny projekt. - To jest gra, którą zapowiedzieliśmy dość dawno temu. Cały czas nad nią pracujemy. Jeszcze nie wystartowała kampania, tak że poza tą historyczną zapowiedzią milczymy.Natomiast „Cyberpunk” to jest projekt ogromny, bardzo ambitny, z którym wiążemy ogromne nadzieje" - mówił niedawno prezes Kiciński

Ogromne nadzieje z „Cyberpunkiem” wiążą także inwestorzy. CD Projekt wyceniany jest na przeszło 9,5 mld złotych nie ze względu na historyczne sukcesy gier o Wiedźminie, lecz z powodu oczekiwań, iż kolejne produkcji studia przewyższą sukcesy wiedźmińskiej serii zarówno pod względem jakości gry, jak i finansowym.

Jak na razie kurs akcji CD Projektu nie zareagował na twitterowe „bipnięcie”. W czwartek o 9:38 walorami spółki handlowano po cenie 99,80 zł, a więc o 1,7 proc. wyższej od środowego kursu zamknięcia. Humorystycznie zareagowali rynkowi komentatorzy, inicjując dyskusję, czy aby "beep" nie powinien zostać przekazany poprzez kanał ESPI.

