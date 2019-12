W Zakopanem choinka przewróciła się na turystów. Są ranni

Zakopiańska policja wszczęła dochodzenie po tym, jak w piątek wieczorem pod naporem halnego na Krupówkach wywróciła się 20-metrowa choinka i spadła na przechodniów – powiedział PAP rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Sześćdziesięcioletnia turystka z Węgier została ciężko ranna.

Jechali naprawić urwane mocowanie choinki, nie zdążyli. Mamy nowe informacje w sprawie wczorajszego wypadku w Zakopanem. https://t.co/2bODYqfFX8 #Zakopane #Tatry pic.twitter.com/L9WQHvDj2L — Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) 21 grudnia 2019

"Będziemy sprawdzać, czy zawiodły zabezpieczenia mające utrzymać choinkę w pionie, czy wiatr halny był aż tak silny, że zerwał zabezpieczające linki, czy może ktoś nie dopatrzył procedur bezpieczeństwa. Ma to wykazać nasze dochodzenie. W dalszym toku postępowania będzie decyzja, czy sprawa trafi do prokuratury. Mamy do czynienia z dość poważnymi obrażeniami turystki z Węgier. Ponieważ doszło do uszkodzenia ciała, musimy ustalić, czy ktoś tu zawinił" – powiedział PAP rzecznik zakopiańskiej policji.

W wypadku zostały także lekko ranne dwie inne osoby. Po opatrzeniu ran odmówiły dalszej pomocy lekarskiej.

Wielka świąteczna choinka stała, jak co roku, w górnej części Krupówek, przy popularnym oczku wodnym. W piątek około 19.00 silny podmuch halnego przewrócił drzewo. W Tatrach wiatr osiągał prędkość do 176 km na godzinę.(PAP)

Autor: Szymon Bafia

szb/ joz/