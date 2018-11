Vectra wciąż chce przejąć Multimedia Polska

Telewizja kablowa Vectra wciąż stara się o przejęcie konkurenta, firmy Multimedia Polska – wynika z informacji „Rzeczpospolitej”.

Wiadomość o próbie przejęcia Multimedia Polska przez Vectrę jest pewnym zaskoczeniem – tym bardziej, że jeszcze na początku listopada spółki informowały o odstąpieniu od pomysłu połączenia. Jak się jednak okazuje, wniosek skierowany do UOKiK ws. fuzji operatorów telewizji kablowej nie został wycofany i – jak twierdzi „Rz” – wycofany nie będzie.

- Dostaliśmy informację od kupującej spółki, że Vectra i Multimedia porozumiały się co do kontynuowania procesu związanego z zamiarem koncentracji i wniosek nie będzie wycofany. W związku z tym postępowanie jest w toku – mówi Maciej Chmielowski z biura prasowego UOKiK.

Vectra złożyła do urzędu wniosek o przejęcie Multimedia Polska w sierpniu 2018 roku. Zrobiła to kilka miesięcy po tym, gdy nie doszło do przejęcia przez konkurenta obu sieci – UPC Polska. Kwota transakcji miała wynieść 760 mln zł, jednak UOKiK zadecydował, że ruch ten mógłby ograniczać konkurencję.

Jeszcze we wrześniu urząd zwracał uwagę, że podobnie mogłaby się zakończyć fuzja Vectry i Multimedia Polska. Regulator nie zdążył jednak podjąć ostatecznej decyzji, bowiem w listopadzie druga ze spółek rozesłała informację o planowanym odstąpieniu od transakcji, a powodem miał być fakt, że nie udało jej się podpisać przedwstępnej umowy z Vectrą.

Gdyby jednak tym razem UOKiK zgodził się na fuzję, doszłoby do połączenia drugiego i trzeciego największego operatora telewizji kablowej w Polsce. W 2017 r. grupa Multimedia Polska miała ponad 750 tys. klientów, zaś Vectra – 900 tys. klientów. Dla porównania, z usług UPC korzysta ponad 1,4 mln osób.

AŚ