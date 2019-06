Ultimate Games wyda symulator komornika

Branża komornicza spotyka branżę gier komputerowych. „Repo Man”, którego wydawcą będzie notowana na NewConnect spółka Ultimate Games, trafi do graczy pod koniec przyszłego roku.

„Repo Man” to nowy projekt toruńskiego studia Baldur Games, które wcześniej stworzyło grę typu hack’n’slash – Grave Keeper. Wydawcą będzie notowana na NewConnect spółka Ultimate Games S.A.

- Produkcja ta pozwoli na bliższe poznanie komorniczego świata, czyli branży owianej pewną tajemniczością i czasem także złą sławą. Co istotne, Repo Man zaprezentuje poważne podejście do tematu. Nie zabraknie tutaj wyborów moralno-etycznych, a niektóre sytuacje mogą być dla graczy naprawdę trudne – mówi prezes Ultimate Games S.A., Mateusz Zawadzki.

Kluczem do sukcesu w symulatorze komornika ma być skuteczność działań. Rozgrywka polegać będzie głównie na próbach zajęcia wartościowych rzeczy znajdujących się w posiadaniu dłużników, co może wymagać nie tylko biegłości w szukaniu cennych przedmiotów, ale również np. dostania się do zamkniętych pomieszczeń czy obserwacji dłużnika. Jak podkreślają twórcy, duże znaczenie będą mieć jednak także znajomości wśród urzędników czy dodatkowe wsparcie podczas akcji.

Premierę nowego symulatora zaplanowano na PC (Steam) na IV kw. 2020 r. Repo Man pojawi się najprawdopodobniej również na konsolach.

Ultimate Games notowana jest na NewConnect od czerwca 2018 r. W tym czasie kurs akcji spółki wzrósł z 7 zł do blisko 20 zł. Właścicielem 48 proc. udziałów jest inna giełdowa spółka z branży gier, PlayWay. Pod koniec maja Ultimate Games poinformowała, że liczy na zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego w ciągu miesiąca lub dwóch, co umożliwi przejście na rynek główny GPW.

