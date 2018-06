Wzrostowy debiut Ultimate Games

Na NewConnect zadebiutowała dziś Ultimate Games. Spółka specjalizuje się w produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne.

Spośród 6 debiutów na alternatywnym rynku GPW w 2018 r. aż 4 to właśnie producenci gier. Ultimate Games zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez inwestorów. Akcje spółki mocno drożeją, a wycena przedsiębiorstwa zbliżyła się do ok. 50 mln zł.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Spółka została założona w grudniu 2015 r. przez Mateusza Zawadzkiego – przedsiębiorcę, prawnika, a także zapalonego wędkarza. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora: PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym GPW.

Spółka jest producentem i wydawcą m.in. gry "Ultimate Fishing Simulator". W wersji PC jako gra we wczesnym dostępie była w TOP10 w globalnych bestsellerach platformy dystrybucyjnej Steam (7. pozycja), a w wersji Android na urządzenia mobilne na platformie Google Play była wielokrotnie w TOP20 w kategoriach gier symulacyjnych i średnio utrzymuje się na 350. miejscu wśród najbardziej dochodowych aplikacji mobilnych. Spółka jest również wydawcą takich gier "Bouncy BOB", "Darkest Hunters" oraz "Earthworms".

Co ciekawe, jako jeden z głównych celów strategicznych producent wymienia „zdobycie pozycji lidera w segmencie gier wideo o tematyce wędkarstwo, myślistwo, hobby”. Jak widać, wędkarstwo staje się już chyba polską specjalnością, na grach o tej samej tematyce renomę zbudowało bowiem również Ten Square Games, jeden z największych producentów gier na GPW i również niedawny debiutant.

Spółka już potrafi zarabiać

Głównym założeniem prowadzonej działalności Ultimate Games jest produkcja i dystrybucja dużej liczby niskobudżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Takie podejście zapewnia minimalizację ryzyka inwestycyjnego związanego z produkcją pojedynczej gry.

Ultimate Games rozpoczęła sprzedaż gier dopiero w IV kwartale 2017 r. Pomimo tak krótkiego okresu generowanej sprzedaży w 2017 r. spółka osiągnęła 669,87 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży ogółem, co zostało niemal powtórzone w I kwartale obecnego roku.

Struktura przychodów ze sprzedaży 2017 1Q 2018 Aplikacje mobilne 216,8 225,9 Ultimate Fishing Simulator (PC) 211,4 57,9 Przychody ze sprzedaży usług 85,9 141,1 Pozostałe gry 81,7 212,2 Asset Water System 74 25,5 Razem 669,9 662,6

Największą sprzedaż w 2017 r., na poziomie 216,8 tys. zł, spółka osiągnęła z dystrybucji aplikacji mobilnych, w tym głównie gry "Ultimate Fishing Simulator", natomiast przedsprzedaż "Ultimate Fishing Games" w wersji PC wygenerowała przychód w wysokości 211,4 tys. zł. Ponadto spółka odnotowała przychody ze sprzedaży usług deweloperskich i wynajmu w wysokości 85,94 tys. zł, oraz z tytułu sprzedaży pozostałych gier (w tym "Darkest Hunters" (PC) i "Bouncy BOB" (PC)), które przyniosły 81,7 tys. zł przychodu, a także 74 tys. zł z tytułu sprzedaży silnika graficznego symulującego fizykę wody "Asset Water System". Co jednak istotne, spółka już dziś potrafi na swojej działalności zarabiać. W samym tylko I kw. 2018 r. Ultimate Games osiągnęła bowiem 216 tys. zł zysku netto.

Adam Hajdamowicz