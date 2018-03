Uber Eats wkrótce we Wrocławiu

Nie tak dawno Uber Eats zadebiutował w Krakowie. Jednak już nie długo usługa dotrze także do kolejnego miasta – do Wrocławia. Będzie to już czwarte miasto w Polsce, w którym będzie można zamówić posiłek za pomocą aplikacji amerykańskiego giganta.

Na oficjalnej stronie Ubera w Polsce możemy znaleźć wiele ofert pracy dla przyszłych dostawców Uber Eats we Wrocławiu. Dlatego redakcja Bankier.pl poprosiła o komentarz, czy Uber zamierza pojawić się ze swoją usługą we Wrocławiu. - Jeszcze w tym roku planujemy rozszerzyć dostępność naszej aplikacji na kolejne miasta w Polsce. Wrocław jest w naszych planach jako jedno z takich miast. – mówi Ilona Grzywińska, przedstawicielka Uber Polska. Jednak póki co nie poznamy dokładnej daty wejścia na nowy rynek, ze względu na trwające rozmowy z wrocławskimi restauratorami i dostawcami.

Swoją przygodę nad Wisłą Uber Eats rozpoczął od Warszawy w lutym ubiegłego roku. - Zaczynaliśmy ze 150 partnerami restauracyjnymi, ale w ciągu minionego roku ich liczba wzrosła ponad sześciokrotnie – mówi Ilona Grzywińska, Uber Polska. - Tylko w pierwszym miesiącu działalności na polskim rynku aplikację Uber Eats pobrało na swoje smartfony ponad 50 tys. użytkowników z Polski – dodaje. Następnie dołączyły jeszcze dwa miasta: Poznań i Kraków. Mieszkańcy stolicy Wielkopolski mogą korzystać z usług Uber Eats od września 2017 roku zaś krakowianie od 19 lutego bieżącego roku - W ciągu minionych 12 miesięcy staliśmy się trzecim największym rynkiem w Europie – mówi przedstawicielka Uber Polska. Obecnie można zamawiać jedzenie z ponad 1000 restauracji w Polsce za pomocą aplikacji Uber Eats, z czego ok. 700 w Warszawie, 200 w Poznaniu i 70 w Krakowie.

Usługa jest do dyspozycji klientów w godzinach 11:00-23:00 przez siedem dni w tygodniu. Niezależnie od kwoty, koszt dostawy to 7,99 zł, a Uber obiecuje, że posiłek trafi do nas w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia.

Bartłomiej Godziszewski