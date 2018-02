George Soros zwiększa finansowanie dla organizacji sprzeciwiającej się brexitowi. Jak tłumaczy, to konsekwencja krytyki, jaka w zeszłym roku spłynęła na niego ze strony części prawicowej prasy na Wyspach. Dodatkowe 100 tys. funtów zwiększy całkowite wsparcie dla organizacji Best for Britain do poziomu pół mln funtów.

Amerykański biznesmen od początku nie kryje swojej opinii na temat brexitu. Przekonuje, że jest to tragiczna pomyłka, która osłabi znaczenie międzynarodowe Wielkiej Brytanii. "Cieszę się, że stawię czoła tym, którzy próbowali użyć kampanii oszczerstw, zamiast argumentów" - powiedział Soros "Guardianowi". To aluzja do zeszłotygodniowego tekstu w "Daily Telegraph" informującego o "sekretnym spisku" mającym cofnąć brexit, a także do dużego artykułu tabloidu "Daily Mail" zatytułowanego "Spadaj, Soros, zabieraj swoje skażone pieniądze". Część lewicowych komentatorów dopatrzyła się w tej retoryce akcentów antysemickich.

Wśród wielu Brytyjczyków biznesmen wzbudza kontrowersje, bo zarobił fortunę, spekulując na kursie funta i sprawiając, że Wielka Brytania musiała opuścić Mechanizm Kursów Walutowych stanowiący wstępną formę wdrażania euro. Było to odebrane jako polityczna i gospodarcza porażka administracji premiera Johna Majora. Tymczasem krytyczne publikacje części mediów zrobiły organizacji Best for Britain reklamę. Od ostatniej środy pieniądze na fundację wpłaciło 1300 ludzi.

W sumie wsparcie Fundacji na rzecz Otwartego Społeczeństwa dla brytyjskich organizacji, w różnym stopniu deklarujących swą prounijność lub też preferencję dla miękkiego brexitu, wynosi około 800 tys. funtów.

Źródło: IAR

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Adam Dąbrowski, Londyn/sk