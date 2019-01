Rząd przyjął projekt "Mama 4 Plus" o tzw. matczynych emeryturach

Rząd przyjął projekt "Mama 4 Plus" - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.

O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

"To świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna, która od 1 marca będzie wynosiła 1100 zł. Szacujemy, że to świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tys. osób, które nie wypracowały tego stażu, i 20,8 tys. osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna - wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1,1 tys. zł brutto" mówiła w połowie stycznia PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

"W niektórych sytuacjach, w przypadku śmierci matki bądź kiedy dzieci zostały porzucone, będą z niego mogli również skorzystać ojcowie. Z tego świadczenia będą mogli skorzystać też cudzoziemcy, ale po spełnieniu określonych warunków" zapewniła Rafalska. Warunkiem dla cudzoziemców jest m.in. konieczność mieszkania w Polsce co najmniej 10 lat od ukończenia 16 roku życia. "Centrum ich życia ma być właśnie Polska" dodała minister rodziny.

Rafalska przypomniała, że podstawowym warunkiem przyznania świadczenia "Mama 4 Plus" jest wychowanie co najmniej czworga dzieci oraz osiągnięcie wieku emerytalnego. "W przypadku matek mówimy, że będzie to ukończenie 60 roku życia, a w przypadku ojców 65 roku życia. Żeby nie powstało przekonanie, że z tego świadczenia możemy korzystać przed ukończeniem wieku emerytalnego" podkreśliła Rafalska.

Minister dodała, że tzw. matczyna emerytura będzie przyznawana "tylko tym osobom, które nie mają innych źródeł zarobkowych" czyli takim, które nie pracują, nie maja innych źródeł zarobkowych i "znajdują się najtrudniejszej, dramatycznej sytuacji materialnej".

"Padają pytania czy z tego świadczenia może dziś skorzystać 70-letnia emerytka, mama, która wychowała czwórkę czy piątkę dzieci i nie ma takiego świadczenia. Oczywiście, że tak" wyjaśniła minister Rafalska.

Termin wejścia w życie ustawy jest wyznaczony na 1 marca tego roku. (PAP)

Autorka: Olga Zakolska, Karolina Kropiwiec

ozk/ kkr/ krap/