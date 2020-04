Rząd pracuje nad 1000+ dla turystyki

Ministerstwo Rozwoju i Polska Organizacja Turystyczna pracują nad koncepcją bonu 1000+; na obecnym etapie konsultacje dotyczą formy, dystrybucji oraz wartości finansowania - poinformował PAP resort rozwoju.

Jak przypomniało MR, zakłada ona przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku, "niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii do 180 dni od rozwiązania umowy". Dotyczy to organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizacji wystaw tematycznych lub imprez plenerowych.

"Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Organizacja Turystyczna pracują nad koncepcją bonu 1000+, na obecnym etapie konsultacje dotyczą formy, dystrybucji oraz wartości finansowania" - wskazał resort. Przypomniał, że pomysł dotyczący bonów powstał jeszcze przed wybuchem epidemii koronawirusa, w ramach opracowywania polityki rozwijania turystyki krajowej.

"Chcemy być gotowi z tym programem na początek maja" - zapowiedziała w mediach kilka dni temu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że chodzi o to, by w czasie, kiedy nastąpi odmrażanie gospodarki, "wsparł możliwość odzyskania środków za wydarzenie turystyczne, z którego nie mogliśmy skorzystać, wymiany tego na voucher".

Zgodnie z ustawą stosowanie tzw. voucherów ma być możliwe, gdy dochodzi do odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania - organizator turystyki w terminie do 180 dni może zaproponować podróżnemu voucher do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna lub po 180 dniach zwrócić 100 proc. opłaty za imprezę niezrealizowaną.

"Voucher dla klienta dotyczy również przedsiębiorcy prowadzącego działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową albo organizującego wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe, działalność hotelarską czy rolnika świadczącego usługi hotelarskie" - przypomniało MR.

autor: Magdalena Jarco