Rosjanie spełniają chińskie marzenie

Władze w Pekinie od lat marzą o uczynieniu z juana prawdziwie globalnej waluty, jednak rola renminbi pozostaje marginalna w porównaniu do dolara czy euro. Z pomocą chińskim towarzyszom postanowiła przyjść Moskwa.

W II kwartale 2018 r. rosyjski bank centralny wyraźnie zredukował udział aktywów dolarowych w swoich aktywach rezerwowych. Rosjanie zamiast zbroić się w dolary, sięgnęli po złoto, euro, juany i jeny. Na obligacje denominowane w chińskiej walucie przeznaczyli równowartość aż 44 mld dol., zwiększając ich stan posiadania do równowartości 67,3 mld dol., a udział w rezerwach z 5 do niemal 15 proc.

Stawia to Rosję w awangardzie krajów inwestujących w renminbi. Według danych MFW na koniec II kwartału ubiegłego roku zaledwie 1,8 proc. globalnych rezerw walutowych było ulokowanych w chińskiej walucie. Stanowiły one równowartość niemal 193 mld dol.

Moskwa odpowiadała zatem za ponad 1/3 światowych rezerw juanowych, a w samym II kwartale za ok. 90 proc. zakupów chińskich obligacji.

W efekcie juan wyprzedził dolara australijskiego i stał się szóstą największą walutą rezerwową świata. Wciąż jednak wyraźnie przoduje dolar (ok. 62 proc), a za nim plasują się euro (ok. 20 proc.), jen (ok. 5 proc.), funt (ok. 4,5 proc.) i dolar kanadyjski (niespełna 2 proc.)

Zaangażowanie zagranicznych podmiotów w chińskie obligacje wyraźnie przyspieszyło w drugiej połowie 2017 r., gdy inwestorzy z całego świata otrzymali dostęp do rynku za Murem przez Hongkong. Od sierpnia tamtego roku do końca ubiegłego nabyli papiery o wartości niemal 900 mld juanów, podwajając swój stan posiadania i odpowiadając za ok. 7 proc. zakupów.

Tymczasem ich udział w rosnącym rynku wzrósł z 1,2 w sierpniu 2017 r. do 2 proc. w październiku ubiegłego roku.

Zbliżenie Pekinu i Moskwy

Przywódcy Chin i Rosji regularnie podkreślają, że stosunki między dwoma krajami pozostają znakomite. Pekin i Moskwa współpracują na wielu polach, m.in. w energetyce, handlu, inwestycji, technologii, finansów, infrastruktury, rolnictwa czy militarnym.

Wymiana handlowa Chiny-Rosja [mld USD]

Wymiana handlowa Eksport Chin Import Chin 2013 89,2 49,6 39,6 2014 95,3 53,7 41,6 2015 68,1 34,8 33,3 2016 69,6 37,3 32,2 2017 84,1 42,9 41,2 I-XI 2018 97,2 43,5 53,8 Źródło: General Administration of Customs of the PRC

Rosja była 11. największym partnerem handlowym Chin - wynika z wyliczeń chińskiego urzędu statystycznego. Natomiast Chiny były największym partnerem handlowym Rosji.

Maciej Kalwasiński