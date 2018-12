Rocznicowa minihossa na bitcoinie

To już nie tylko rocznicowy wystrzał bitcoina, ale rocznicowa minihossa. W rok po osiągnięciu rekordu wszech czasów, bitcoin jakby chciał dać znać, że pogłoski o jego śmierci są przedwczesne. W zaledwie trzy dni najpopularniejsza kryptowaluta zyskała na wartości 25%.

W środę o godz. 22:00 notowania bitcoina kształtują się na poziomie 3 731 dolarów, co oznacza wzrost o 6,5% w ciągu doby. Jednak maksymalny kurs wskazywany przez indeks cen bitcoina serwisu Coindesk to 3 929 dolarów. Tymczasem jeszcze w sobotę bitcoina notował 16-miesięczne minimum kursem 3 129 dolarów. Zatem w ciągu pięciu dni wartość flagowego okrętu kryptowalut wzrosła o ponad 25%. To kurs niewidziany od pierwszych dni grudnia. Na rynku widać także, po raz pierwszy od dłuższego czasu wzrost obrotów wraz ze wzrostem kursu bitcoina.

Ostatnia minihossa wynika nie tylko z naturalnego odreagowania głębokich spadków, ale także z wyciskania krótkich pozycji na bitcoinie i innych kryptowalutach. Jak wskazują dane w serwisie TradingView, liczba krótkich pozycji na bitcoinie na giełdzie kryptowalutowej Bitfinex sięgnęła w poniedziałek 7 grudnia rekordowego poziomu, przekraczając 43 tys.

W czasie wczorajszych gwałtownych wzrostów bitcoina, ich liczba szybko spadła do nieco ponad 34 tys. Gracze grający na spadki bitcoina musieli szybko zamykać krótkie pozycje, ze względu na konieczność szybkiego uzupełnienia depozytu zabezpieczającego u brokera. Zostali po prostu wyciśnięci z rynku. Dziś jednak ponownie liczba krótkich pozycji rośnie.

Serwis Bloomberga kontekstowo informuje o traderze Marku Dow, byłym ekonomiście Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który dokładnie rok temu obstawił spadki bitcoina, zajmując krótką pozycję na kontraktach futures. Wczoraj Dow poinformował na Twitterze, że kończy z grą na spadki bitcoina. „Nie będę próbował wyciskać więcej z tej cytryny” – tak Dow podsumował swoją decyzję.

Liderem zwyżek na rynku kryptowalut jest bitcoin cash, jeszcze do niedawna główny spadkowicz. Teraz token szybko odzyskuje siłę, a jego kurs zyskał w ciągu ostatniej doby ponad 30%. Natomiast od lokalnego dna zanotowanego w ostatnią sobotę, bitcoin cash zyskał już ponad 92%.

Zielony kolor przybrała niemal cała mapa rynku kryptowalut. Ripple zyskuje 11,9%, ethereum rośnie 11%, a litecoin zyskuje 6%.

MD