Od ekstazy do rozpaczy. Dramatyczny rok bitcoina

Jeszcze rok temu inwestorzy kupujący bitcoina byli w ekstazie. Prawie codziennie wartość tej kryptowaluty rosła w szybkim tempie. Jeśli rok temu ktoś kupił bitcoina i nadal go trzyma, może być jednak w prawdziwej rozpaczy. Dziś bowiem kurs bitcoina znajduje się ponad 83% poniżej rekordu wszech czasów zanotowanego 17 grudnia 2017 roku.

Dziś mija dokładnie rok od dnia, w którym bitcoin osiągnął najwyższą cenę w swojej historii notowań na giełdach. Choć ze względu na zdecentralizowany rynek, trudno ustalić jedną rekordową cenę, to często przyjmuje się za rekordowy poziom 19 783,21 dolarów - kurs indeksu bitcoina publikowany przez serwis Coindesk.

Jak widać na wykresie, bitcoin przebywał w rejonach bliskich poziomowi 20 000 dolarów jedynie kilka dni. Potem nastąpiła fala wyprzedaży, która wprost zmiotła kurs bitcoina ze swoich szczytów – wartość najpopularniejszej kryptowaluty spadła w ciągu tygodnia o ponad 40%, poniżej poziomu 12 000 dolarów.

O tym, jak wyglądał ostatni rok na bitcoinie i w ogóle rynku kryptowalut, najdobitniej świadczą liczby i wykresy. W grudniu 2017 roku cena bitcoina dobijała się do 20 000 dolarów.. Na giełdzie BitBay, gdzie bitcoinem handluje się w złotych, rekordowy kurs był bliski 68 000 zł.. Kapitalizacja bitcoina w grudniu ubiegłego roku wynosiła ok 330 mld dolarów, a cały rynek kryptowalut był wyceniany na ponad 800 mld dolarów. Dziś kapitalizacja bitcoina to nieco powyżej 56 mld dolarów, a cały rynek wart jest nieco ponad 101 mld dolarów.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na innych popularnych kryptowalutach. Token ripple szczyt swojej hossy przeżywał na początku stycznia, dochodząc do poziomu kursu 3,74 dolara. Dziś ta druga pod względem kapitalizacji kryptowaluta notowana jest po cenie niespełna 29 centów, co oznacza spadek o ponad 92%. Kolejna znana kryptowaluta – ethereum – notuje szczyty także w styczniu – 1 353,17 dolarów. Dziś jej cena to 84,7 dolara, ponad 93,7% poniżej rekordu. Podobnie sytuacja wygląda na większości innych kryptowalut.

Bessy na bitcoinie

Choć tegoroczna bessa na bitcoinie jest bardzo spektakularna, nie jest to pierwsza korekta, jaką przeżywają starzy, rynkowi wyjadacze. Bitcoin ma już za sobą blisko 10-letnią historię istnienia i blisko 9-letnią historię notowań na giełdach. W tym czasie przeżył wiele wzlotów i upadków.

Jak widać na infografice przygotowanej przez serwis howmuch.net, w większości spadki trwały kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt dni. Były za to bardzo dotkliwe, redukując kurs od 30 do nawet 80%. Znacznie większy zakres czasowy przedstawia grafika zaprezentowana przez jednego z użytkowników serwisu Reddit wskazującego jako jej źródło serwis Woobull.com.

Jak widać, na rynku bitcoina wyróżniają się dwa okresy długiej i głębokiej bessy. Była to bessa drugiej połowy roku 2011 oraz bessa trwająca od listopada 2013 roku do stycznia 2015 roku.

W czasie obecnej bessy znajdujemy się jednak w zupełnie nowej sytuacji. Rynki byka, jakie poprzedzały obie wcześniejsze bessy, wprawdzie powodowały, że udział bitcoina w łącznej kapitalizacji rynku kryptowalut spadał, to jednak do roku 2017 bitcoin był prawdziwym flagowym okrętem rynku kryptowalut. Był zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnym tokenem, co było widać po jego udziale w kapitalizacji całego rynku, która incydentalnie tylko spadała poniżej 80%. Ubiegłoroczna hossa przyniosła przełom - wprawdzie bitcoin nie został zdetronizowany, ale jego udział w rynku kryptowalut po raz pierwszy spadł poniżej połowy i od mniej więcej połowy ubiegłego roku oscyluje wokół 40%.

Ostatnia hossa przyniosła zatem dynamiczny wzrost całego rynku kryptowalut i znacznie ostrzejszą konkurencję o prymat na rynku. Był nawet moment, kiedy pozycja bitcoina wydawała się realnie zagrożona przez ethereum. W połowie 2017 roku udział ethereum w kapitalizacji rynku tokenów wynosił blisko 33%, a bitcoina spadł poniżej 38%. Potem jednak trendy się odwróciły.

To pokazuje, że choć bitcoin wciąż jest najważniejszy i najbardziej rozpoznawalny na rynku, to jednak ma już godnych siebie rywali. Tokeny, które mają nowocześniejsze, szybciej działające protokoły i mogą pełnić nowe zadania.