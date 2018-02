Ranking spółek Bankier.pl - styczeń 2018

Po raz pierwszy w najnowszej historii rankingu spółek Bankier.pl tytuł najpopularniejszej spółki miesiąca przypadł Polimeksowi-Mostostalowi. Dotychczasowy lider – Jastrzębska Spółka Węglowa – zakończył styczeń na miejscu drugim. Podium domknął CD Projekt.

Polimex w czołówce rankingu melduje się już od przeszło roku, kilkukrotnie bywał już na podium, jednak styczniowe zwycięstwo jest dla niego pierwszym tytułem najpopularniejszej spółki wśród czytelników Bankier.pl. Na sukces złożyły się dwie kwestie. Pierwsza to udane wejście w nowy rok. Od końca grudnia Polimex zyskał już 24,5 proc. i jest jedną z wyróżniających się pod tym względem spółek na GPW. Druga to słowa prezesa dotyczące Ostrołęki C, które wywołały małą euforię wśród inwestorów. Zdaniem prezesa Polimex może zgarnąć przetarg na realizację tej ogromnej inwestycji. Z jednej strony złożył najgorszą ofertę i wyraźnie przekroczył limit postawiony przez zleceniodawcę, z drugiej i Polimex, i zleceniodawca to spółki Skarbu Państwa. Jakieś fundamenty do wiary w słowa prezesa więc są.

W JSW styczeń był nieco spokojniejszy niż obfitujący w wydarzenia grudzień, mimo to spółce udało się zająć drugie miejsce w rankingu. Z drugiej strony w ostatnich miesiącach JSW etatowo wygrywała i - biorąc pod uwagę ostatnie półtora roku - jest to dopiero drugi przypadek, gdy Jastrzębska nie zgarnęła tytuł najpopularniejszej spółki na Bankier.pl. Najważniejszym wydarzeniem stycznia dla JSW było pobicie wieloletnich maksimów. Później jednak do głosu doszły niedźwiedzie i ostatecznie Jastrzębska kończy styczeń "tylko" 3,9 proc. ponad kreską.

Wciąż gorąco było na CD Projekcie. Spółka – świadomie bądź nie – wywołała prawdziwą gorączkę jednym krótkim „beep” opublikowanym na Twitterze. Później na rynek dotarły jeszcze plotki o możliwym pojawieniu się „Cyberpunka” na czerwcowych targach E3, a na dokładkę w akcjonariacie spółki ujawnił się duży gracz ze Szwecji. W efekcie CD Projekt zaliczył bardzo udany styczeń, poprawiając swoją wycenę o przeszło 17 proc. Spółka dotarła także do tegorocznej edycji finału konkursu Mistrz GPW, w którym mierzy się z PKO BP.

Samo PKO BP również znalazło się w pierwszej dziesiątce zestawienia, przypadło mu jednak dopiero dziewiąte miejsce. Otoczone było dwoma innymi spółkami z przeważającym udziałem Skarbu Państwa – Tauronem i Energą. Tych zresztą w TOP10 było w styczniu aż siedem. Prywatną trójkę tworzyli wspomniany CD Projekt, CI Games oraz Getin Noble Bank.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - styczeń 2018 Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1 Polimex-Mostostal PXM 4 2 JSW JSW 1 3 CD Projekt CDR 2 4 KGHM KGH 3 5 PZU PZU 7 6 Getin Noble GNB poza "10" 7 CI Games CIG poza "10" 8 Energa ENG 6 9 PKO BP PKO 10 10 Tauron PE TPE poza "10" Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Szczególnie warto zatrzymać się przy tej ostatniej wymienionej, której akcje pod koniec stycznia mocno drożały. To pokłosie informacji o możliwym dokapitalizowaniu spółki przez Leszka Czarneckiego kwotą 190 mln zł. Miliarder dodatkowo ma sporo za akcje przepłacić, choć wynika to z przepisów, a nie jego dobrej woli. Problem polega jednak na tym, że Getin notorycznie notuje straty i jeżeli ten element się nie zmieni, a bank będzie chciał spełnić wymogi KNF, niebawem potrzebny może być kolejny zastrzyk gotówki.

Na forum największym powodzeniem także cieszy się Polimex, o którym w styczniu napisano 7911 postów. Utrzymał tym samym fotel lidera, w grudniu liczba postów była jednak wyższa i wyniosła 9552. Niewiele zmian nastąpiło także w dalszej części rankingu. Pierwsza piątka jest identyczna jak w grudniu, lekkie przetasowania nastąpiły tylko na poziomie miejsc. Najbardziej zyskał GetBack, który wskoczył na podium w miejsce PBG.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - styczeń 2018 Spółka Ticker Liczba postów w styczniu 1 Polimex-Mostostal PXM 7911 2 GetBack GBK 4598 3 CD Projekt CDR 4569 4 Bumech BMC 3893 5 PBG PBG 3814 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking ten jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas jego tworzenia pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy portalu. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Źródło:

Adam Torchała