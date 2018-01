Odsiecz Czarneckiego da Getinowi tylko chwilową ulgę

Akcje Getin Noble Banku są w poniedziałkowy poranek jednymi z najmocniej rosnących na całej warszawskiej giełdzie. To reakcja inwestorów na informację o możliwym dokapitalizowaniu banku przez głównego akcjonariusza - Leszka Czarneckiego. Jeżeli jednak bank nie zacznie na siebie zarabiać, już niedługo może być potrzebny kolejny zastrzyk gotówki.

O 7,6 proc. do 1,85 zł drożeją w poniedziałek nad ranem akcje Getin Noble Banku. Spółka tym samym wyceniana jest najwyżej od maja 2017 roku. Od dołka w połowie września Getin zyskał zaś już niemal 50 proc. Do dawnej świetności bankowi nadal jednak daleko. Obecna kapitalizacja Getin Noble Banku to 1,67 mld zł, podczas gdy w 2014 roku momentami przekraczała ona 9 mld zł.

Wydaje się, że dzisiejsze wzrosty to reakcja inwestorów na piątkowy komunikat spółki. Po sesji w oficjalnym kanale Getin Noble Banku pojawiła się informacja, że zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o ok. 190 mln zł w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C. Oferta ma być skierowana do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Leszkiem Czarneckim.

Łatanie dziur

Kapitał podstawowy spółki sięga obecnie (stan na III kwartał 2017 roku) 2,46 mld zł, kapitał Tier1 4,82 mld zł, całe kapitały własne wynoszą zaś 5,01 mld zł. Nowe pieniądze nie zwiększą więc ich w istotny sposób. Z drugiej strony Getin pieniędzy potrzebuje. Bankom na kapitały patrzy KNF, spółki z tego sektora muszą spełniać określone wymogi i wydaje się, że dokapitalizowanie Getinu to właśnie wybieg w stronę zabezpieczenia przyszłości.

Sytuacja banku bowiem nie jest różowa. Po pierwsze Getin wprawdzie wypełnia wymogi narzucone mu przez KNF, bufor jednak jest niewielki. Dodatkowo w Komisji widać raczej tendencję do zaostrzania polityki (percepcji nie zmienia nawet listopadowy ukłon w stronę Getinu), ruch wyprzedzający jest więc jak najbardziej na miejscu. Po drugie bank niemal co kwartał notuje straty, a to obniża kapitały. Przykładowo na koniec 2016 roku Tier 1 był o 143 mln zł wyższy. Z tej perspektywy 190 mln zł to ledwie zapychanie dziury. Jeżeli Getin nie zacznie zarabiać, problem za kilka miesięcy wróci.

Cena wysoka, ale taniej się nie dało

Na wyobraźnię inwestorów działać może jednak cena. Nowe akcje mają być wyemitowane po 2,73 zł, podczas gdy na piątkowym zamknięciu kurs Getin Noble Banku kształtował się na poziomie 1,72 zł. Przebitka jest więc ogromna. To naprawdę rzadki widok na GPW, gdy główny akcjonariusz aż tak przepłaca za dokapitalizowanie spółki. Częściej widzimy sytuację, gdy cena emisyjna akcji trafiających do głównych graczy jest niższa od kursu. To jednak nie rozrzutność Leszka Czarneckiego zadecydowała o takim przebiegu wydarzeń, a przepisy.

Po ostatnim resplicie wartość nominalna akcji Getinu wynosi właśnie 2,73 zł, a Kodeks Spółek Handlowych zabrania emisji po cenie niższej od ceny nominalnej. Teoretycznie Leszek Czarnecki mógłby spróbować obniżyć wartość nominalną. Zajęłoby to jednak trochę czasu, zwróciłoby także zapewne uwagę KNF. Jeżeli Czarnecki chce dokapitalizować Getin już teraz, musi to po prostu zrobić po minimum 2,73 zł za akcję. Stąd przebitka.

Z odsieczy Czarneckiego płyną dla inwestorów dwa kolejne wnioski. Jeden pozytywny, drugi nieco mniej. Negatywnym sygnałem jest niewątpliwie fakt, że w dokapitalizowywaniu bierze udział sam Czarnecki. Bank chciałby ruszyć z emisją publiczną, jednak jak poinformował zarząd, "Biorąc jednak pod uwagę: obecną sytuację rynkową, brak skłonności inwestorów do nabywania akcji instytucji finansowych, bieżące notowania akcji banku, harmonogram i znaczne koszty przeprowadzenia takiej transakcji, ryzyko ewentualnego niepowodzenia oferty publicznej jest w ocenie zarządu banku wysokie. Dodatkowo niepowodzenie oferty publicznej wiązałoby się również ze stratami wizerunkowymi". To ubrany w ładne słowa komunikat: "Getinu po takiej cenie nikt inny nie chce".

Z drugiej strony zakupy po takiej cenie pokazują determinację Leszka Czarneckiego. Getin Noble Bank wydaje się jego oczkiem w głowie (miliarder posiada w spółce 56,75 proc. udziałów) i za wszelką cenę chce utrzymać ją ponad powierzchnią. Powoli wyprzedaje nawet udziały w innych spółkach, by - jak się przypuszcza - mieć pieniądze na dokapitalizowywanie Getinu. Ostatnio pod młotek poszło LC Corp, za które Czarnecki zgarną 481 mln zł. Teraz miliarder szuka podobno kupca na Idea Bank.

Takie nastawienie Czarneckiego może stanowić podstawę do wiary w to, że Getin w razie utrzymywania się problemów bądź zaostrzenia wymogów, będzie dostawał zastrzyki gotówki. Na kroplówce wiecznie żyć jednak nie można. Bank w końcu musi zacząć na siebie zarabiać, inaczej każdy zastrzyk będzie tylko tymczasowym rozwiązaniem problemu. Warto choćby przypomnieć, że w maju 2017 roku Czarnecki spółkę już dokapitalizowywał. Do Getinu trafiło wówczas 50 mln zł. Jak widać nie starczyło na długo.

Sporym plusem dla inwestorów jest osłabienie się franka i przez to oddalenie wizji problemów z portfelem kredytów walutowych. Na horyzoncie migocze gdzieś także podwyżka stóp, choć RPP wciąż z decyzją się ociąga.

Jeżeli w rachunku zysków i strat spółki zagoszczą pozytywne wyniki, wówczas będzie to prawdziwy fundament do wzrostów. Obecny zastrzyk gotówki tego nie gwarantuje. Wprawdzie utrzyma spółkę ponad powierzchnią, lecz wcale nie rozwiąże przyczyny jej problemów. Przenosząc sytuację na żargon wojenny, odsiecz Czarneckiego ma na celu zarobienie czasu, a nie pokonanie wroga. Warto o tym pamiętać śledząc dzisiejsze wzrosty Getin Noble Banku.

Adam Torchała