Ranking spółek Bankier.pl – grudzień 2018

W rankingu popularności spółek Bankier.pl wraca stare, szczyt notowania przejęli bowiem dominatorzy sprzed afery GetBacku: CD Projekt i JSW.

Najpopularniejszą spółką wśród czytelników Bankier.pl w grudniu był CD Projekt. Dla akcjonariuszy najważniejszym wydarzeniem grudnia w CD Projekcie było przerwanie spadkowej serii, wrzesień, październik i listopad spółka kończyła bowiem na solidnym minusie. Tymczasem grudniu udało się urosnąć o 2,4 proc. Fundamentalnie za najważniejszą dla spółki informację grudnia można uznać obniżkę prowizji przez Steam. To nie tylko zmiana, która wpłynie na finanse CD Projektu, ale także zmiana, która zwiastuje koniec status quo na rynku dystrybucji.

Na drugie miejsce w rankingu, po dwóch miesiącach poza podium, powróciło JSW, które osiągnęło podobną do CD Projektu grudniową stopę zwrotu (+2,5 proc.). Spółka w grudniu rozwiązała rezerwy na potencjalne spory sądowe związane z wypłatą deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w wysokości 653,5 mln zł. Udało się także doprowadzić do podpisania warunkowej umowy kupna 95 proc. PBSz za 204 mln zł od spółek grupy Famur.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - grudzień 2018 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1 CD Projekt CDR 2 2 JSW JSW 3 3 Getin Noble GNB 1 4 Tauron PE TPE 6 5 Farm 51 F51 5 6 Krezus KZS 9 7 KGHM KGH 7 8 Ursus URS poza "10" 9 Energa ENG poza "10" 10 PGE PGE 8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Podium zamknął Getin Noble Bank, który w listopadzie na fali afery KNF wskoczył do rankingu i to od razu na pierwsze miejsce. W grudniu o banku było nieco ciszej, atmosfera i tak jednak pozostała gorąca, o czym świadczy trzecie miejsce w najnowszym rankingu. To w grudniu Leszek Czarnecki przyznał, że szuka inwestora strategicznego dla banku, KNF obniżył Getinowi bufory, a GPW wpisała spółkę na swoją listę alertów. Jeżeli chodzi o giełdę, to Getin Noble grudzień zakończył wzrostem o 12,1 proc. i był to dla spółki pierwszy od stycznia 2018 roku wzrostowy miesiąc. Wspomniany styczeń 2018 GNB kończył z ceną akcji na poziomie 1,83 zł, teraz jest to ledwie 0,37 zł. Warto także dodać, że w grudniu z dziesiątki rankingu popularności wypadły dwie inne spółki Leszka Czarneckiego: Idea Bank (11.) i Getin Holding (21.).

Pod nieobecność Idei na czwarte miejsce wskoczył Tauron (w listopadzie 6.), piątką pozycję utrzymali zaś "farmersi". Dla akcjonariuszy Farm 51 nie jest to jednak pozytywna informacja, zainteresowanie spółką w ostatnich tygodniach ma bowiem bardziej charakter negatywny, niż pozytywny. Po wielkich wzrostach latem, ostatnie dwa miesiące to dla akcjonariuszy Farma spore straty. Mimo to w 2018 roku spółka była jedną z najlepszych pod względem stopy zwrotu na rynku NewConnect.

W czołówce najpopularniejszych spółek znalazły się jeszcze trzy firmy kontrolowane przez Skarb Państwa: KGHM, Energa i PGE. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na te dwie ostatnie, jako że grudzień zapamiętany zostanie przede wszystkim jako miesiąc debaty o drożejącym prądzie i desperackich prób rządu, który - często w absurdalny sposób - próbował zaradzić problemowi. Energa w grudniu straciła 2 proc., PGE ponad 14 proc. Dziesiątkę uzupełnili pogrążeni w problemach Ursus oraz Krezus.

Na forum ponownie wygrał Farm 51, na temat którego użytkownicy Bankier.pl napisali w grudniu aż 10.316 postów. Swoje miejsce na podium obronili także drugi Krezus (6848 postów) i trzeci CD Projekt (6209 postów). Pierwszą piątkę najpopularniejszych spółek na forum, z wynikami przekraczającymi 4 tysiące postów uzupełnili Tauron oraz Ursus. Na kolejnych miejscach znaleźli się zaś Polimex-Mostostal, Getin Noble, Braster, CI Games oraz PlayWay.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - grudzień 2018 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w grudniu 1 Farm 51 F51 10 316 2 Krezus KZS 6 848 3 CD Projekt CDR 6 209 4 Ursus URS 4 909 5 Tauron TPE 4 423 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda