To arystokracja finansowa Polski. Ranking najbogatszych rodzin

Podium bez zaskoczenia. Ranking najbogatszych rodzin w Polsce otwierają Kulczykowie: wdowa Grażyna Kulczyk z dziećmi Dominiką i Sebastianem dysponują około 16 miliardami złotych. Kto ich goni?

1. Kulczykowie

Rodzina Kulczyków dysponuje majątkiem wycenianym na 16 mld zł (a dokładnie 15,7 mld zł) - informuje "Wprost". W znacznej mierze został on wypracowany przez zmarłego w 2015 roku Jana Kulczyka. W jego skład wchodzą gotówka, nieruchomości o luksusowym standardzie oraz udziały w spółkach tj. Ciech, Polenergia (która buduje farmy wiatrowe) lub Autostradzie Wielkopolskiej.

2. Solorzowie (o 5,6 mld zł mniej)

Zygmunt Solorz wraz z synami Piotrem i Tobiasem oraz córką Aleksandrą zarządzają aktywami i pasywami o wartości 10,1 mld zł. Głowa rodziny, wprowadzając dzieci w swoje interesy, pozwoliła zarządzać im firmami. I tak Tobias był przez wiele lat prezesem "złotej kury Solorzów", a wiec Cyfrowego Polsatu. Z kolei Piotr zasiada w radach nadzorczych kilku spółek, np. telekomu Plus.

3. Starakowie (o 4,2 mld zł mniej od Solorzów i 9,8 mld zł od Kulczyków)

Na ich imperium wyceniane na 5,9 mln zł składają się trzy branże. Jerzy Starak zajmuje się gałęzią farmaceutyczną - jest właścicielem Polpharmy (największego w Polsce producenta leków) oraz Herbapolu z Lublina (producenta preparatów ziołowych). Budując swoje imperium, kupił Polfę Warszawa, która posiadała licencje na 140 leków.

Żona, Anna Woźniak Starak prowadzi restaurację Belvedere w Łazienkach Królewskich. Jest także właścicielką kilku innych lokali oraz firmy cateringowej.

4. Juroszkowie (o 2,4 mld zł mniej od Staraków i 12,2 mld zł mniej od Kulczyków)

Jej syn, Piotr, skupił się na produkcji filmowej. Asystował m.in. Andrzejowi Wajdzie przy "Katyniu". Wśród jego dzieł należy wymienić film "Bogowie" o Zbigniewie Relidze, którego zagrał Tomasz Kot czy "Sztukę kochania" o Michalinie Wisłockiej, zagrana przez Magdalenę Boczarską. W kręgu jego zainteresowań nie są jedynie filmy pełnometrażowe. Kręci także reklamy dla stacji paliw Circle K czy PKO BP. Prywatnie jest mężem Agnieszki Szulim, gwiazdy TVN. Rodzina posiada liczne nieruchomości na Mazurach, w Zakopanem czy w Konstancinie.

Zbigniew Juroszek i jego syn Mateusz posiadają majątek wyceniany na 3,5 mld zł. Senior rodu jest właścicielem deweloperskiej spółki Atal. Jego syn może się pochwalić tytułem największego prywatnego bukmachera w Polsce. Należący do niego STS w 2018 roku wart był prawie 3 mld zł.

5. Ptakowie (0,5 mld zł mniej od Juroszków i 12,6 mld zł mniej od Kulczyków)

Piąte miejsce w rankingu najbogatszych polskich rodów z kwotą 3,1 mld zł zajmują Antoni Ptak z synami: Dawidem Albertem, Antonim i córkami: Anną, Katarzyną i Antoniną. Ich imperium opiera się na modzie. Są bowiem właścicielami Ptak Fashion City w Rzgowie pod Łodzią. Sama nazwa wiele wskazuje - to nie jest centrum handlowe, a "miasteczko", które codziennie odwiedza około 20 tys. osób. By się w nim nie zgubić wprowadzono nazwy "ulic", a dla rozrywki przybywających z całego świata klientów założono radio. To jednak nie wszystko. W Nadarzynie koło Warszawy prowadzą Warsaw Expo - w Europie Środkowo - Wschodniej to największy ośrodek wystawienniczo - targowy. Na ich majątek składają się także liczne nieruchomości, m.in. zamek we Francji, dworek w Brazylii czy hotele na Florydzie.

