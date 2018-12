Przełom w płatnościach. Blikiem także zbliżeniowo

Przełomowy moment dla rozwoju płatności mobilnych Blik. Polski Standard Płatności, operator systemu, i firma Mastercard nawiązały współpracę. Oznacza to, że klienci będą mogli płacić zbliżeniowo Blikiem i dokonywać płatności w zagranicznych sklepach. Blik może też zostać eksportowany do zagranicznych aplikacji.

Mastercard i Polski Standard Płatności ogłosiły dziś strategiczną współpracę. W jej ramach umożliwią użytkownikom systemu płatności mobilnych Blik korzystanie z technologii zbliżeniowej we wszystkich punktach akceptujących zbliżeniowe płatności Mastercard. Będzie to możliwe poprzez wykorzystanie usługi tokenizacyjnej Mastercard Digital Enablement Services (MDES). Oznacza to, że Blikiem będzie można płacić zbliżeniowo na całym świecie. Będzie to możliwe prawdopodobnie już na początku drugiej połowy przyszłego roku.





Płatności online Blikiem za granicą

Dodatkowo użytkownicy Blik będą mogli dokonywać płatności online w zagranicznych sklepach internetowych. Stanie się to możliwe dzięki opublikowanemu niedawno przez organizację EMVCo standardu Secure Remote Commerce (SRC). Płatności w zagranicznym e-commerce staną się możliwe, jak tylko rozwiązanie zostanie udostępnione na rynku.

Współpraca z Mastercardem otwiera przed Blikiem jeszcze jedną możliwość. W przyszłości system może zostać udostępniony klientom mobilnych aplikacji bankowych za granicą.

- Nawiązanie strategicznego sojuszu z Mastercard to kluczowy moment rozwoju polskiego systemu płatności mobilnych Blik – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności. - Użytkownicy Blika będą mogli wkrótce płacić zbliżeniowo, nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. To także początek drogi do oferowania płatności Blik dla użytkowników mobilnych aplikacji bankowych na całym świecie – mówi.

Blik oficjalnie zadebiutował na rynku 9 lutego 2015 roku. Udostępniło go wówczas sześć banków: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK (dziś Santander Bank Polska), mBank, ING Bank Śląski i PKO Bank Polski. Historia tego systemu sięga jednak wstecz o dwa lata. W marcu 2013 roku PKO BP udostępnił płatności mobilne IKO dla swoich klientów. To właśnie ten system posłużył jako podwalina do stworzenia Blika. Klienci PKO BP mogli za pomocą aplikacji mobilnej wypłacać gotówkę z bankomatów, przelewać między sobą pieniądze na telefon, płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych (tam, gdzie system był akceptowany) za pomocą kodów i przesyłać sobie czeki.

Polski Standard Płatności od dawna myślał o udostępnieniu dla Blika systemu płatności zbliżeniowych. Wcześniej rozmowy z potencjalnymi partnerami nie dochodziły jednak do skutku. W efekcie Blik zdominował branżę e-commerce, ale w płatnościach w terminalach POS przegrywał z kartami zbliżeniowymi i cyfrowymi portfelami Apple Pay, Google Pay i kartami HCE.

Blik cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Od stycznia do końca września 2018 r. użytkownicy tego systemu wykonali ponad 57 milionów transakcji. To blisko dwa razy więcej niż w całym roku 2017 i prawie 30 razy więcej niż w pierwszym roku funkcjonowania systemu. Z tego 41 milionów to płatności w internecie, ponad 10 milionów to wypłaty gotówki z bankomatu, ponad 3 miliony to transakcje w terminalach płatniczych i tyle samo – przelewy BLIK na numer telefonu.

Za rozwój Blika odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Udziałowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska. Z Blika mogą korzystać również klienci Getin Banku, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Polbanku, Credit Agricole, Pekao SA, Inteligo, Orange Finanse i T-Mobile Usługi Finansowe. Nad wdrożeniem systemu pracują kolejne banki, m.in. Nest Bank.

Zgodnie z dzisiejszą umową, Mastercard wejdzie kapitałowo do Polskiego Standardu Płatności. Dziś nie podano jednak szczegółów na ten temat.

Wojciech Boczoń