Program termomodernizacji rozszerzony o wielką płytę

Program termomodernizacji budynków zostanie rozszerzony o budownictwo z wielkiej płyty - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządu. Jak dodał, znajdą się również środki z budżetu na ocieplanie budynków z wielkiej płyty.

Szef rządu przypomniał, że w budynkach z wielkiej płyty mieszka 12 mln ludzi.

Morawiecki dodał, że dofinansowanie ma wynosić 50 proc., a w niektórych przypadkach do 60 proc. łącznych kosztów termomodernizacji. "W ten sposób chcemy adresować problem smogu, który zauważa 44 proc. polskiego społeczeństwa" - stwierdził.

"To są projekty, które mają w realny sposób zmniejszyć rachunki, poprawić jakość powietrza i przyczynić się do polityki klimatycznej" - oświadczył Morawiecki.

Poprawiamy efektywność energetyczną w Polsce, co jest zaadresowane w unijnym Nowym Zielonym Ładzie - powiedziała we wtorek na konferencji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Emilewicz dodała, że w przyszłym roku rząd przeznaczy 260 mln zł na działania związane z termomodernizacją, a w następnych - 300 mln zł. "W następnych latach dofinsowanie będzie również pochodzić z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji" - stwierdziła Emilewicz.

Otwieramy drzwi do Funduszu Termomodernizacyjnego dla wspólnot mieszkaniowych i dla budownictwa wielorodzinnego, którego własnością w większym stopniu są samorządy terytorialne - powiedziała Emilewicz.

"Fundusz Termomodernizacji i Remontów włącza trzeci bieg w zakresie poprawy struktury mieszkaniowej, tkanki mieszkaniowej, jaką mamy w Polsce. Dotychczas fundusz termomodernizacji jest dobrze znany przez spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce. Za sprawą funduszy, od połowy lat dziewięćdziesiątych, udało się poprawić efektywność energetyczną przede wszystkim w blokach, w spółdzielniach mieszkaniowych" - powiedziała Emilewicz.

"Teraz otwierane są drzwi do tego funduszu dla wszelkich wspólnot mieszkaniowych oraz dla budownictwa wielorodzinnego, którego własnością w większym stopniu jest samorząd terytorialny. Dotychczas ta tkanka mieszkaniowa, która nie była dotknięta remontami ponieważ samorząd nie stać było na to, aby samodzielnie tę tkankę remontować a fundusz nie mógł służyć, ponieważ nie było do tego podstaw prawnych" - dodała.

"Ustawa premiuje inwestycje prowadzące do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Celem jest zwiększenie liczby takich przedsięwzięć, a docelowym efektem, ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania w budynkach. To kolejna cegiełka w walce o lepszą jakość powietrza i promowanie +zielonej energii+" - powiedziała Emilewicz.

Kogo obejmie nowelizacja?

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który rozszerza zakres prac, na które można otrzymać wsparcie - podało Ministerstwo Rozwoju w komunikacie prasowym. W latach 2020-2029 Fundusz Termomodernizacji i Remontów wyda na wsparcie około 3,2 mld zł, z czego około 2,2 mld zł dotyczy inwestycji objętych nowelizacją ustawy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać też na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak m.in. panele fotowoltaiczne.

W komunikacie podano m.in., że gdy inwestor realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, może ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną – z 16 proc. na 21 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W mieszkalnych budynkach wielorodzinnych energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacji może zostać wykorzystana w częściach wspólnych budynku, a nie do zasilania poszczególnych lokali.

Nowela przewiduje także m.in. zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej, czyli premiowanie kompleksowej termomodernizacji.

W okresie najbliższych 10 lat (2020-2029) Fundusz Termomodernizacji i Remontów wyda na wsparcie około 3,2 mld zł, z czego około 2,2 mld zł dotyczy inwestycji objętych nowelizacją ustawy. Na te 2,2 mld zł składa się m.in. dofinansowanie remontów zasobów komunalnych i montaż kotew wzmacniających połączenia w budynkach z wielkiej płyty.

W 2020 r. nowe rozwiązania będą finansowane z wolnych środków Funduszu. Od 2021 r. głównym źródłem wsparcia będzie budżet państwa. (PAP Biznes)

Źródło: PAP

wkr/ drag/