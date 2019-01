Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje. Poinformował o tym w poniedziałek po południu doktor Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w Gdańsku przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydent trafił do szpitala, gdzie był operowany.

"Z najgłębszym żalem musimy poinformować państwa, że przegraliśmy walkę o życie pana prezydenta. Pan prezydent Adamowicz zmarł. Cześć jego pamięci. Nastąpiło to bardzo niedawno. Mimo wszelkich starań nie udało się go uratować" - powiedział dr Stefaniak.

Wskazał także, że przyczyny śmierci będą wyjaśnianie przez prokuraturę.

"To poza naszą wiedzą oraz możliwościami interpretacyjnymi. Żona nie zdążyła się pożegnać z prezydentem Adamowiczem. Jeszcze nie było jej na miejscu" - powiedział dr Stefaniak. Prezydent Adamowicz miał 53 lata.

Owsiak: Trudno winić organizatorów

Trudno winić organizatorów, to się zdarzyło na przepięknej pokojowej, fantastycznej, bliskiej sercu wielu Polakom imprezie - powiedział w poniedziałek szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, odnosząc się do ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

"Trudno winić organizatorów, to się zdarzyło na przepięknej pokojowej, fantastycznej, bliskiej sercu wielu Polaków imprezie. Każdy, kto na nią wchodzi, kto idzie na scenę, może mieć tam różną swoją rolę, mógł nawet ktoś wejść z dwumetrową szablą, bo coś pokazywał" - powiedział Owsiak na konferencji prasowej WOŚP.

Jak dodał, "trudno tutaj mówić jednoznacznie o złym zabezpieczeniu, bo ten finał nie odbywał się w Syrii i w Afganistanie". "On się odbywał w Polsce, w przedszkolach też. Wyobrażacie sobie, że w każdym przedszkolu będzie antyterrorysta, będzie kontrolował wszystkich" - dodał.

Prezydent Adamowicz zbierał razem z nami, był razem z nami i będzie razem z nami do końca świata i o jeden dzień dłużej - powiedział w poniedziałek Jerzy Owsiak na konferencji prasowej WOŚP.

Łączę się w żalu i modlitwie z najbliższymi prezydenta Gdańska Pawła Adamowicz, jego przyjaciółmi i wszystkimi ludźmi dobrej woli; wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból; nie wolno nam się z tym pogodzić - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

"Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić" - podkreślił prezydent.

Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest dla nas wszystkich ogromną tragedią; to wielkie zło, które budzi potępienie, najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

, czynności prokuratorskie są kontynuowane - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

"Jest to bardzo tragiczna informacja i tragiczne zakończenie ubiegłego wieczoru. W związku z tym sytuacja też ulega zmianie, jeśli chodzi o czynności prokuratury. Była konieczność zmiany zarzutu. Do tej pory była to kwestia zarzutu związana z usiłowaniem zabójstwa, w tej chwili jest konieczność zmiany zarzutu na zabójstwo" - powiedziała prok. Wawryniuk.

Jak dodała obecnie prokuratorzy są na etapie podejmowania w tym zakresie czynności. "Czynności z udziałem podejrzanego już w związku z zabójstwem będą kontynuowane" - zaznaczyła i powiedziała, że czynności z podejrzanym cały czas trwają. "Trudno powiedzieć, jak długo jeszcze te czynności będą wykonywane" - zastrzegła.

Prokuratorzy pierwotnie postawili mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa z art. 148 par. 2 - Kodeksu karnego, mówiącego o działaniu z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Po ogłoszeniu informacji o zgonie Adamowicza konieczna była zmiana zarzutu z usiłowania na dokonanie zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Za popełnienie takiego przestępstwa grozi co najmniej 12 lat więzienia, a maksymalnie nawet dożywocie.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro poinformował, że bezpośredni nadzór nad śledztwem dotyczącym zabójstwa prezydenta Gdańska sprawuje zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. Jest on w stałym kontakcie z prokuratorami w Gdańsku.

Autorzy: Anna Kisicka i Marcin Jabłoński

