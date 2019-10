Prezydent Duda: Trump obiecał, że sprawa wiz w trakcie jego kadencji będzie załatwiona

Prezydent USA Donald Trump obiecał mi osobiście, że sprawa zniesienia wiz dla Polaków zostanie załatwiona w okresie jego kadencji i cieszę się, że to następuje - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z portalem niezależna.pl.

Andrzej Duda powiedział, że obecnie mieliśmy do czynienia z dużą przychylnością ze strony administracji amerykańskiej. Jak mówił, w tych przepisach dotyczących wiz jest bardzo dużo kwestii ocennych.

"Można ocenić tak, a można inaczej, zgodzić się w danym przypadku lub się nie zgodzić na wydanie wizy. Jest to więc w dużym stopniu decyzja urzędników i tutaj (była) ta przychylność ze strony administracji amerykańskiej, poprzez polecenia, które wydał prezydent Donald Trump, także poprzez działania ambasador Georgette Mosbacher - to było ewidentne i to było realizowane" - stwierdził prezydent.

Zaznaczył, że prezydent Donald Trump obiecał mu osobiście, że sprawa wiz w okresie jego kadencji zostanie załatwiona. "Dzisiaj możemy być pewni, że oficjalnie jesteśmy w ostatniej procedurze do wejścia do programu bezwizowego i cieszę się, że to wreszcie następuje" - powiedział Andrzej Duda.

Jak dodał, bardzo wielu Polaków nie jeździło do USA, ponieważ "uważało, że te procedury są upokarzające i nie będą się tłumaczyli amerykańskim urzędnikom, że na przykład nie będą kopali basenów, tylko jadą turystycznie".

Pytany, kiedy po raz pierwszy będzie można polecieć do USA bez wizy, Andrzej Duda zaznaczył, że przeprowadzenie wszystkich wymaganych procedur administracyjny potrwa najkrócej pięć tygodni, ale może trwać również kilka miesięcy. "Nie można dzisiaj podać przybliżonego terminu, ale możemy być pewni, że będzie to wtedy, kiedy prezydentem jest pan prezydent Donald Trump, on to obiecał i to będzie dokończone. Mam nadzieję, że to będzie czas jak najkrótszy" - powiedział Andrzej Duda.

Biały Dom ogłosił w miniony piątek nominację Polski do Programu Ruchu Bezwizowego, na mocy którego w celach turystycznych i biznesowych można wjechać do Stanów Zjednoczonych na 90 dni. Jak wówczas podała ambasada USA w Polsce, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wymaga przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych ze strony rządu USA, aby sfinalizować przystąpienie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego.

Według placówki, procedury te potrwają kilka miesięcy. Po ich zakończeniu Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosi datę rozpoczęcia podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego.

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher wyraziła przekonanie, że do końca 2019 roku uda się przeprowadzić te procedury. Według niej, od roku 2020 Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz.

Program Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP) wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. W jego ramach corocznie wjeżdża do USA ok. 20 mln osób. Polska nie była dotąd objęta tym programem ze względu na zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono wizy amerykańskiej.

Programem VWP objętych jest 38 państw, w tym 23 kraje Unii Europejskiej. Wśród nich są państwa z naszego regionu, m.in. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu.

autor: Marzena Kozłowska