Pracodawcy chcą odzyskać młodych, zdolnych z zagranicy

Shutterstock

Inwestycje kapitałowe, transport, ubezpieczenia, surowce - do firm działających m.in. w tych branżach trafią młodzi Polacy, którzy wyjechali uczyć się za granicę. Po raz kolejny rusza program Go4Poland, inicjatywa mająca pomóc wiązać polskich pracodawców z polskimi kadrami z zagranicy.

– Przyznam szczerze, że studia za granicą zawsze pozostawały w sferze moich bardzo skrytych marzeń. Po dostaniu się na studia w Polsce poczułam jakiś wewnętrzny niedosyt – opowiada Anna Szlagor, która jak wielu jej rówieśników, postawiła na kształcenie zagraniczne. – Podjęłam decyzję o wyjeździe i tzw. gap year – miał to być czas na przemyślenie dalszych kroków. Trafiłam do Oxfordu i tam zaczęła się moja przygoda z edukacją poza granicami naszego kraju. W 2013 roku rozpoczęłam naukę na Oxford City College w ramach rocznego kursu dla studentów międzynarodowych, przygotowującego do podjęcia studiów na brytyjskich uczelniach wyższych – tłumaczy.

Za granicą spędziła łącznie sześć lat. Jak mówi, znalazła się w gronie młodych absolwentów zagranicznych szkół wyższych, którzy w którymś momencie uznają rozwój zawodowy w Polsce za "w wielu aspektach bardziej atrakcyjny" niż na emigracji.

Ściągnąć zdolnych



"Pozyskaj ambitną młodą kadrę" - takimi słowami Fundacja GPW przekonuje pracodawców w Polsce do otwarcia się na młodych, studiujących na zagranicznych uczelniach. Z myślą o połączeniu jednych z drugimi powstał program "Go4Poland - Wybierz Polskę" - system staży, warsztatów, ale też program mentoringowy elastyczny na tyle, żeby korzystać z niego mogła młodzież mieszkająca i studiująca w innych krajach.

Od 2015 roku, gdy program wystartował, wzięło w nim udział ponad 500 uczestników z 69 uczelni w 13 krajach. Zorganizowano ponad 50 programów stażowych i ponad 25 warsztatów; z potencjalnymi przyszłymi kadrami pracowało 20 mentorów.

W tegorocznej edycji na młodych, zdolnych z zagranicy otwierają się m.in. KGHM Polska Miedź, PZU, BondSpot, KDPW, Budimex, Instytut Adama Mickiewicza, Polska Organizacja Turystyczna, PLL LOT czy sama Giełda Papierów Wartościowych. – Program z jednej strony ułatwia firmom dotarcie do najlepiej wykształconych pracowników, a z drugiej prezentuje polskim studentom te firmy, które doceniają potencjał talentów oraz chcą ze swoją ofertą dotrzeć do młodych i ambitnych ludzi studiujących za granicą – tłumaczą organizatorzy z Fundacji GPW.

2/3 chce do Polski

Według szacunków OECD, na które powołuje się Fundacja, za granicą studiuje ok. 50 tysięcy Polaków. Wyniki badania zleconego przez organizatora Go4Poland wskazują, że 66 proc. młodych uczących się w szkołach wyższych poza granicami Polski po zakończeniu edukacji chce wrócić do kraju.

– Okazuje się, że wysokość zarobków nie jest dla nich najważniejsza – zaznaczają organizatorzy. – Liczą się przede wszystkim ciekawe zadania i stanowiska dające duże możliwości rozwoj. Młodzi czekają na odpowiednie oferty. Sposobem na sprawdzenie, czy to, co proponują krajowi pracodawcy, spełnia oczekiwania młodych na emigracji, mają być staże realizowane jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o powrocie.

Do programu Go4Poland mogą przystąpić zarówno polscy studenci, jak i absolwenci zagranicznych uczelni, w tym osoby wywodzące się z Polonii. W inicjatywie udział wziąć mogą także studenci z polskich szkół wyższych, którzy zdecydowali się na zagraniczny wyjazd w ramach programu Erasmus.

Wszystkie oferty staży, praktyk i mentoringu są udostępniane na stronie go4poland.pl. Studenci chcący przystąpić do programu powinni wypełnić formularz dostępny w witrynie.

Serwis ekonomiczny Bankier.pl jest patronem medialnym inicjatywy Go4Poland.