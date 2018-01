Popis mWIG-u. Mocne wzrosty Aliora i Dino

Mimo iż blue chipy zakończyły czwartkową sesję pod kreską, WIG zrobił kolejny kroczek w stronę historycznych maksimów. Wszystko dzięki mWIG-owi, który był dziś jednym z najmocniejszych indeksów w Europie.

Choć w Europie przeważały dziś niewielkie wzrosty, WIG20 nie zdołał zakończyć dnia na plusie. Stracił aż 0,35 proc. i był tym samym jednym z najsłabszych indeksów na Starym Kontynencie. Warto dodać, że przez większość dnia indeks utrzymywał się ponad kreską, słaba końcówka dnia sprawiła jednak, że na zamknięciu świecił się on na czerwono.

Na drugim biegunie znalazł się mWIG, który zyskał aż 1,1 proc. Na uwagę zasługiwało także odrodzenie maluchów, sWIG przerwał bowiem spadkową serię i umocnił się dziś o 0,31 proc. Dobra postawa małych i średnich spółek wystarczyła by wyciągnąć ponad kreskę i indeks szerokiego rynku. WIG zyskał dziś 0,04 proc. i do historycznych maksimów traci jedynie 1,5 proc. Rozczarowały nieco obroty, które na szerokim rynku wyniosły 914 mln zł.

Kolejny dzień z rzędu mocny wzrost zanotował Alior. Kurs banku poszedł w górę o 4,29 proc. (najmocniejszy wzrost wśród blue chipów) i znalazł się na najwyższym poziomie od września 2015 r. Inne banki z WIG20 oddały w czwartek część wypracowanych w ostatnich dniach zysków. Kurs Pekao poszedł w dół o 1,12 proc., BZ WBK stracił 2,41 proc., a mBank spadł o 0,77 proc.

Wśród dużych spółek mocno w górę poszła giełdowa wycena Asseco Poland (+2,39 proc.), Eurocash (+1,78 proc.) i Orange Polska (+1,12 proc.). Mocne spadki zanotowały z kolei spółki energetyczne - kurs PGE poszedł w dół o 1,79 proc., a Tauronu o 1,63 proc. O 1,42 proc. spadła też wycena Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W czwartek na konferencji prasowej minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że elektrownia jądrowa będzie w Polsce budowana, a prace nad przygotowaniem modelu finansowego dla tego projektu dobiegają końca.

Nieznacznie, o 0,16 proc., spadła też wycena Energi. W środę tuż przed zamknięciem notowań spółka podała, że odwróci odpisy aktualizujące wartość aktywów w segmencie wytwarzania na łączną kwotę 138 mln zł. Szacuje, że łączny wpływ na wynik netto grupy za 2017 rok wyniesie 114,9 mln zł.

O 1,09 proc. w dół poszedł kurs PKN Orlen. Koncern paliwowy podał w środę po sesji, że w jednostkowych wynikach za IV kwartał 2017 roku przewiduje ujęcie odwrócenia odpisu aktualizującego wartość akcji Orlen Lietuva w kwocie oszacowanej na około 0,8 mld zł. Orlen podał jednak, że odpis nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdania za IV kwartał 2017 roku. Spółka przedstawi wyniki 25 stycznia.

Na szerokim rynku o 2,69 proc., do 82,15 zł, wzrósł kurs Dino Polska. Jak w czwartek podał Bloomberg, analitycy DM mBanku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Dino Polska od zalecenia "kupuj" i wyznaczyli cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 95,4 zł.

W górę o 3,83 proc. poszła też wycena Medicalgorithmics. Jak poinformował PAP Biznes prezes spółki, Marek Dziubiński, Medicalgorithmics podtrzymuje, że celem spółki na 2018 rok jest co najmniej 20-procentowy wzrost liczby badań przy utrzymaniu ponad 30-proc. rentowności EBITDA.

Ze spółek z mWIG 40 mocnymi wzrostami wyróżniły się też: Pfleiderer (+4,62 proc.), Ciech (+4,14 proc.), AmRest (+3,54 proc.), Millennium (+3,10 proc.) i Grupa Azoty (+3,33 proc.). O 2,36 proc. do 214,80 zł spadła z kolei wycena Kruka. Analitycy Trigon DM obniżyli rekomendację dla Kruka do "sprzedaj" z "kupuj", zaś cenę docelową do 215 zł z 311 zł.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3620,91 0,23 0,71 0,32 9,92 3,34 DAX Niemcy 13281,43 0,74 0,59 -0,23 14,50 2,82 FTSE 100 W.Brytania 7700,96 -0,32 -0,80 2,18 6,26 0,17 CAC 40 Francja 5494,83 0,02 0,11 1,37 13,22 3,43 IBEX 35 Hiszpania 10432,70 -0,40 -0,02 1,84 11,15 3,87 FTSE MIB Włochy 23630,81 0,49 1,40 5,54 22,07 8,13 ASE Grecja 837,56 -0,47 -1,11 6,86 30,16 4,39 BUX Węgry 39663,92 0,31 -0,27 2,37 20,77 0,73 PX Czechy 1119,05 0,31 1,03 4,67 20,86 3,79 MICEX Rosja 2297,47 0,86 2,27 7,63 5,87 8,90 RTS INDEX (w USD) Rosja 1279,28 1,15 2,44 11,44 11,08 10,81 BIST 100 Turcja 116856,00 0,23 1,86 5,99 41,17 1,32 WIG 20 Polska 2591,22 -0,35 2,24 5,07 29,20 5,28 WIG Polska 66709,12 0,04 2,03 4,99 24,85 4,65 mWIG 40 Polska 5024,21 1,10 2,29 5,55 14,12 3,65 Źródło: PAP

Adam Torchała/ PAP Biznes