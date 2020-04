Polski przemysł załamał się jak w 2009 roku

Tempo spadku aktywności w polskim sektorze wytwórczym wyraźnie przyspieszyło i osiągnęło rozmiary widziane tylko w latach 2008-09. Nie jest to zaskoczeniem w obliczu „zamknięcia gospodarki”, z jakim mamy do czynienia od połowy marca.

W marcu wskaźnik PMI dla polskiego sektora wytwórczego spadł do zaledwie 42,4 pkt. wobec 48,2 pkt. odnotowanych w lutym – poinformowała firma badawcza IHS Markit. To najniższy odczyt od kwietnia 2009 roku. Taki rezultat oznacza przyspieszenie tempa, w jakim maleje aktywność ekonomiczna w polskim przemyśle.

- W marcu, gdy Europa stałą się nowym epicentrum koronawirusa, polscy producenci musieli stawić czoła najgorszym warunkom gospodarczym w sektorze wytwórczym od czasu światowego kryzysu finansowego - skomentował Trevor Balchin, ekonomista IHS Markit.

Ekonomiści prognozowali spadek PMI dla Polski do 45,2 pkt., zatem dane okazały się wyraźnie słabsze od oczekiwań. Badanie obejmuje tylko sektor wytwórczy i nie mierzy koniunktury w sektorze usług, gdzie skala załamania gospodarczego jest nieporównywalnie głębsza.

Dane do najnowszego raportu zebrano w dniach 12-25 marca 2020 roku na próbie menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w ok. 200 przedsiębiorstwach produkcyjnych. Oznacza to, że odpowiedzi te nie odzwierciedlają jeszcze najnowszych restrykcji, które w praktyce wprowadziły w Polsce całodobową godzinę policyjną i stan wyjątkowy.

- Marcowe wyniki badań PMI (…) wykazały pierwsze skutki gospodarcze coraz szybciej rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa w Europie. Produkcja, nowe zamówienia oraz eksport spadły w najszybszym tempie od grudnia 2008, czyli od najczarniejszych dni światowego kryzysu finansowego – czytamy w najnowszym komunikacie IHS Markit.

Faktyczny spadek aktywności może być jeszcze głębszy, niż to pokazuje sam odczyt PMI. Na rzecz wzrostu tego wskaźnika działał subindeks czasu dostaw , których wydłużenie zwykle oznacza wzrost popytu na produkty czy surowce. Ale tym razem jest on efektem zakłóconych łańcuchów dostaw, czyli problemów z zaopatrzeniem przedsiębiorstw.

- Spadek polskiego PMI złagodził rekordowy wynik zarejestrowany przez Wskaźnik Czasu Dostaw. Opóźnienia w dostawach wiążą się zazwyczaj z rosnącym popytem, dlatego wskaźnik dla tej zmiennej jest indeksem odwróconym. Aktualne pogorszenie wydajności zaopatrzeniowców odzwierciedla jednak zakłócenia w łańcuchu dostaw na całym świecie wywołane wybuchem epidemii Covid-19 – tłumaczy Trevor Balchin, ekonomista IHS Markit.

O skali załamania świadczy też fakt, że subindeksy nowych zamówień oraz eksportu nie tylko osiągnęły najniższe wartości od 2008 roku, ale też odnotowały najsilniejsze miesięczne spadki w sięgającej czerwca 1998 roku historii tych badań.

- W marcu wielu producentów nie otrzymało nowych zleceń (…) Inni respondenci badania zaraportowali wstrzymanie produkcji z powodu braku surowców (…) Poziom zatrudnienia obniżył się dziewiąty miesiąc z rzędu, a tempo, w jakim przedsiębiorcy redukowali miejsca pracy, było najszybsze od lipca 2009 roku – czytamy w raporcie IHS Markit.

Dane z Polski wpisują się w szerszy trend załamania ekonomicznego w Europie będącego następstwem rządowych zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele państw pozamykało granice, nakazało zamknięcie przedsiębiorstw oraz zabroniło ludziom swobodnego przemieszczania się. Restrykcje te jeszcze mocniej niż przemysł odczuły usługi, gdzie wskaźniki PMI w Niemczech, Francji i strefie euro przyjęły w marcu wartości nienotowane praktycznie nigdy wcześniej.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Subindeksy te powstają na bazie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych. Malejące wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują szybszy spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze. Dopiero odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

