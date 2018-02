Obstawili wzrost zmienności i zarobili 8600 proc.

Jednym z bohaterów ostatniego załamania na rynkach była zmienność, określana na rynku za pomocą instrumentu VIX. Tym, którzy obstawiali spadek zmienności, ostatni krach wyczyścił portfele. Jednak byli i tacy, którzy obstawili wzrost zmienności. Bloomberg opisuje historię jednego z funduszy, który zarobił w ten sposób 8600%.

Choć większość inwestorów nie lubi, kiedy rynek ulega załamaniu, ponieważ powoduje to spadek wartości portfela, są tacy, którzy tego typu momenty wykorzystują do zarobku. Każde z załamań ma swego bohatera.

W ubiegłym tygodniu Krzysztof Kolany opisywał negatywnego bohatera ostatniego załamania. Nieznany do niedawna bliżej VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN, który pozwalał zarabiać na spadku zmienności, ostatecznie wyczyścił portfele wielu inwestorom. Jednak byli i tacy inwestorzy, którzy we właściwym momencie obstawili wzrost zmienności.

Bloomberg opisuje historię niewielkiego fundusze hedgingowego Ibex Investors z Denver, który zainwestował 200 tys. dolarów, grając na wzrost zmienności. Strategia funduszu nie została dokładnie wyjaśniona, wiadomo jedynie, że miała oparcie w instrumencie ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). To ETF, który pozwala grać na spadek (zająć krótką pozycję) indeksu S&P500 VIX Short-Term Futures Index.

„Ludzie śmiali się z nas, mówiąc, że to nigdy się nie stanie, że to nie ma prawa się stać” – tak opisuje sytuację poszukiwania instrumentu, który pozwoliłby grać na wzrost zmienności Justin Borus, menedżer funduszu Ibex. Wynikało to z tego, że wielu inwestorów było uśpionych w wyniku spadającej od lat zmienności rynku. Jak wylicza Bloomberg, przeciętna stopa zmienności na rynku w 2017 roku była niższa, niż zmienność na każdej sesji giełdowej w okresie 10 lat od 22 grudnia 1995 roku do 20 czerwca 2005 roku.

Ostatecznie Ibex obstawił swój zakład na wzrost zmienności w dniu 2 stycznia, inwestując 200 tys. dolarów prawdopodobnie w opcje put na SVXY po cenie jednostkowej 34 centy. 6 lutego fundusz zrealizował swoją pozycje po cenie jednostkowej 28 dolarów, wyciągając 17,5 mln dolarów. To oznacza stopę zwrotu na poziomie 8600 proc.

