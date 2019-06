OSR projektu: Koszt zniesienia PIT dla osób do 26 roku życia wynosi 25,5 mld zł w ciągu 10 lat

Koszt zniesienia PIT dla osób do 26 roku życia dla sektora finansów publicznych wynosi 25,5 mld zł w ciągu 10 lat - wynika z oceny skutków regulacji projektu. W 2019 r. koszt nowych regulacji to 0,9 mld zł, a w 2020 r. - to 2,45 mld zł.

We wtorek na stronach RCL zaprezentowano projekt ustawy. Celem tej regulacji, jak wskazano w uzasadnieniu projektu jest zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby.

W OSR do projektu napisano, że rozwiązania mają na celu: zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez zwolnienie od tego podatku przychodów ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Zwolnienie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r., z pewnymi zastrzeżeniami.

Kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym w wysokości 85.528 zł, co odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85.528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35.636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (32 proc.)

Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35.636,67 zł (5/12 z 85.528 zł).

"Niższy limit za 2019 r. jest konsekwencją planowanego wejścia w życie zwolnienia, tj. z dniem 1 sierpnia 2019 r. wraz z możliwością jego zastosowania już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia" - napisano.

W przypadku zastosowania przez podatnika zwolnienia – w odniesieniu do przychodów z pracy – nie będzie miał on prawa do kosztów uzyskania przychodów w preferencyjnej wysokości określonej dla pracowników-twórców lub artystów wykonawców, tj. według 50 proc. normy określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT.

Podatnik będzie mógł wybrać, czy stosować wobec niego proponowane zwolnienie.

"Możliwość złożenia wniosku przez podatnika w sprawie niestosowania zwolnienia przez płatnika (np. pracodawcę) jest istotne, gdy podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego podmiotu (dwóch pracodawców, pracodawcy i zleceniodawcy). Stosowanie zwolnienia przez dwóch płatników mogłoby spowodować, że podatnik musiałby dokonywać w rocznym rozliczeniu podatku znacznej dopłaty. Podatnik będzie miał zatem możliwość kształtowania swojej sytuacji w trakcie roku podatkowego" - napisano w uzasadnieniu projektu.

