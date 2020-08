Nowy rekord bankowości internetowej i e-zakupów. Polacy ruszyli do sieci

Pexels

Po raz pierwszy w badaniach CBOS przekroczony został ważny próg – z bankowości internetowej korzysta więcej niż połowa dorosłych Polaków. W czerwcu 2020 r. pobity został także inny rekord – aż 65 proc. internautów zrobiło zakupy online.

Odsetek osób, które regularnie korzystają z internetu nie rośnie już znacząco od kilku lat, ale zmienia się aktywność rodzimych internautów. Sieć coraz częściej przydaje się w codziennych sprawunkach. Takie wnioski można wyciągnąć z ostatniego komunikatu CBOS prezentującego regularnie powtarzane badania.

W czerwcu 2020 r. z internetu co najmniej raz w tygodniu korzystało 68 proc. dorosłych Polaków. To niemal tyle samo, ile w ostatnich kilku latach. Od 2015 r. odsetek internautów nie zmienia się dynamicznie i waha się w przedziale od 65 do 69 proc.

Najwięcej użytkowników sieci jest wśród młodych dorosłych (18-24 lata) – 98 proc. Wskaźnik ten maleje w kolejnych grupach wiekowych, by osiągnąć minimum u seniorów (pow. 75 lat) – 11 proc. „Obecnie niemal wszyscy użytkownicy internetu (96 proc., tj. 65 proc. ogółu dorosłych) korzystają z sieci bezprzewodowo poprzez takie urządzenia jak smartfon, tablet czy laptop. Najszybszy wzrost liczby użytkowników mobilnych przypada na pierwsze trzy lata bieżącej dekady” – wskazano w podsumowaniu sondażu.

/ CBOS

Od ostatniego badania, przeprowadzonego w 2019 r., znacząco wzrosła popularność bankowości internetowej. Osiągnięty został ważny kamień milowy – użytkowników usług bankowych online jest już więcej niż osób, które nie zarządzają finansami w sieci. Więcej niż co drugi dorosły Polak (53 proc.) skorzystał z bankowości internetowej w miesiącu poprzedzającym badanie. Konto w sieci obsługuje niemal ośmiu na dziesięciu internautów (79 proc.).

/ CBOS

Rekord odnotowano także w przypadku zakupów online. W czerwcu 2020 r. 44 proc. dorosłych Polaków miało za sobą co najmniej jedną transakcję w sieci w poprzedzającym badanie miesiącu. To o 7 pp. więcej niż w zeszłorocznej edycji sondażu. „Najchętniej kupowane za pośrednictwem sieci […] są odzież i obuwie, a w dalszej kolejności sprzęt elektroniczny, kosmetyki, książki oraz zabawki i inne artykuły dziecięce” – wskazano w komunikacie CBOS.

MK