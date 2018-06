Najtańsze konta osobiste – czerwiec 2018 [Ranking Bankier.pl]

Na rynku bankowym pojawiło się nowe konto pod marką ING Banku Śląskiego, ale doprowadziło to do większych przetasowań w czerwcowym rankingu najtańszych kont osobistych. Wciąż do dyspozycji klientów oddane są tylko cztery bezwzględnie darmowe rachunki.

Banki niechętnie chcą udostępniać klientom konta za darmo. Wciąż jednak niemal w każdej instytucji znajdą się rachunki osobiste, które po spełnieniu pewnych warunków są prowadzone bezpłatnie. W ten sposób banki chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu – zwabić klienta, który płacąc kartą i tak dostanie konto za darmo, a z drugiej zdobyć klienta, który aktywnie będzie korzystał z rachunku, a nie zostawi go odłogiem.

Darmowe konta bankowe

Z takimi warunkami można spotkać się w każdym rachunku obecnym w czerwcowej edycji rankingu Bankier.pl. Jednak cztery z nich zapewnią podstawowe usługi bez żadnych dodatkowych kosztów. Bezpłatne konto i kartę płatniczą zaoferują tylko Bank BGŻ BNP Paribas (Konto Optymalne), Idea Bank (Konto Idealne), Nest Bank (Nest Konto) oraz Orange Finanse (Konto Osobiste) i to do nich po raz kolejny trafia złoty medal za pierwsze miejsce na podium.

Metodologia naszego comiesięcznego zestawienia jest zgodna z zasadami porównywarki kont Bankier.pl - najwyżej oceniamy banki, w których klienci nie zapłacą ani złotówki za prowadzenie konta i kartę płatniczą. Na dalszych miejscach plasują się ci, którzy warunkują bezpłatność konta dodatkowymi wymaganiami chowającymi się za gwiazdkami w tabelach opłat i prowizji.

Ranking kont osobistych Bankier.pl - czerwiec 2018 Lp. Bank Konto Prowadzenie konta Warunki zwalniające Karta płatnicza Warunki zwalniające 1. Bank BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne 0,00 zł - 0,00 zł - Idea Bank Konto Idealne 0,00 zł - 0,00 zł - Nest Bank Nest Konto 0,00 zł - 0,00 zł - Orange Finanse Konto Osobiste 0,00 zł - 0,00 zł - 2. Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto Osobiste 0,00 zł - 0,00-3,00 zł Płatności kartą, min. 1 transakcja 3. Inteligo Konto Inteligo 0,00 zł - 0,00-4,00 zł Płatności kartą na min. 100,00 zł/m-c mBank eKonto Standard 0,00 zł - 0,00-4,00 zł Płatności kartą, min. 5 transakcji 4. Bank Zachodni WBK Konto Jakie Chcę 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c lub min. 5 transakcji BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c Envelo Bank EnveloKonto 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 5. Alior Bank Konto Internetowe 0,00 zł - 0,00-6,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium 0,00 zł - 0,00-6,00 zł Płatności kartą na min. 200 zł/m-c 6. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct/Mobi 0,00 zł - 0,00-7,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 7. Deutsche Bank Polska dbNET 0,00 zł - 0,00-8,00 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c 8. Plus Bank Konto PLUS 0,00 zł - 0,00-9,00 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c 9. Toyota Bank Konto Jedyne 0,00-2,49 zł Płatności kartą na min. 400 zł/m-c 0,00 zł - 10. Bank Pocztowy Bliskie Konto Pocztowe 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 0,00 zł - 11. Bank Pekao Konto Przekorzystne 0,00-6,00 zł Wpływy na konto min. 500 zł/m-c i jedna płatność kartą 0,00-3,00 zł Wpływy na konto min. 500 zł/m-c 12. PKO Bank Polski PKO Konto za Zero 0,00-6,90 zł Wydanie karty płatniczej do konta 0,00-6,90 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 13. Credit Agricole Bank Polska Konto dla Ciebie 0,00-7,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 0,00-9,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 14. Getin Bank Konto Proste Zasady 0,00-8,00 zł Płatności kartą, min. 1 transakcja 0,00 zł - 15. Bank Millennium Konto 360° 0,00-8,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 0,00-7,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 16. eurobank Konto Active 0,00-9,00 zł Wpływy na konto min. 1500 zł/m-c 0,00-4,90 zł Płatności kartą na min. 400 zł/m-c 17. Citi Handlowy Citi Priority 0,00-30,00 zł Wpływy na konto min. 5000 zł/m-c i uruchomienie produktu kredytowego 0,00 zł - Źródło: Bankier.pl

Zgodnie z powyższymi zasadami, na drugie miejsce ponownie trafia Raiffeisen Polbank z Wymarzonym Kontem Osobistym. Oczko niżej wynika z tego, że klient może zostać obciążony opłatą za kartę płatniczą. Warunek zwalniający z niej jest jednak bardzo prosty do spełnienia – wystarczy dokonać jednej transakcji kartą w każdym miesiącu. W przeciwnym wypadku bank pobierze z konta 3 zł.

Podium zamykają mBank i internetowa marka PKO Banku Polskiego – Inteligo. W obu pojawia się warunkowa opłata za kartę płatniczą wynosząca 5 zł/m-c. W mBanku konieczne jest wykonanie 5 transakcji kartą, żeby jej uniknąć, a w Inteligo trzeba w sumie wydać nią 100 zł w każdym okresie rozliczeniowym.

Nowością w zestawieniu jest konto z Lwem Mobi, które pojawiło się w ofercie ING Banku Śląskiego. Koszty prowadzenia rachunku są jednak dla klientów powyżej 26 r. ż. takie same jak w przypadku stałego bywalca naszych zestawień – Konta z Lwem Direct.

Darmowe wypłaty z bankomatów – które konta je oferują?

Standardowo uzupełniamy informacje o kosztach prowadzenia rachunków o dodatkowy parametr, który nie jest ujmowany w generalnym rankingu. Sprawdzamy, ile kosztują wypłaty z bankomatów krajowych w przypadku każdego z kont, które pojawia się w poprzedniej tabeli.

12 rachunków bankowych zapewni klientowi bezprowizyjne wypłaty bez żadnych ograniczeń – tylko trzy z nich znajdują się na podium – mowa o propozycjach Idea Banku, Nest Banku i Orange Finanse.

Opłaty za wypłaty z bankomatów dla kont z rankingu kont osobistych Bankier.pl - czerwiec 2018 Bank Konto Opłata za wypłatę z bankomatu Alior Bank Konto Internetowe bezpłatne bankomaty: Alior Bank, Euronet, w pozostałych 5 zł, jeśli wypłacono mniej niż 100 zł Bank BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne bezpłatne bankomaty: BGŻ BNP Paribas, PlanetCash; inaczej 5 zł Bank Millennium Konto 360° bezpłatne bankomaty: Bank Millennium; wszystkie wypłaty darmowe jeśli spełniono warunki bezpłatności konta; inaczej 1 zł w bankomatach BZ WBK, PlanetCash i 5 zł w pozostałych Bank Pekao Konto Przekorzystne bezpłatne bankomaty: Bank Pekao, 2 darmowe wypłaty z pozostałych miesiącu; inaczej 2%, min. 5 zł Bank Pocztowy Bliskie Konto Pocztowe darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów: 5 zł/m-c, w przeciwnym wypadku 2 zł za każdą wypłatę) Bank Zachodni WBK Konto Jakie Chcę wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne (pod warunkiem wykupienia pakietu za 7 zł/m-c); inaczej 5 zł, darmowe wypłaty w bankomatach BZ WBK BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Citi Handlowy Citi Priority wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Credit Agricole Bank Polska Konto dla Ciebie bezpłatne bankomaty: Credit Agricole w placówkach; wszystkie wypłaty darmowe jeśli spełniono warunki bezpłatności konta; inaczej 5 zł Deutsche Bank Polska dbNET bezpłatne bankomaty: Euronet, Deutsche Bank; inaczej 3 zł Envelo Bank EnveloKonto wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne eurobank Konto Active wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne (pod warunkiem wypłaty kwoty min. 100 zł, inaczej 1,90 zł); darmowe wypłaty z bankomatów Eurobanku Getin Bank Konto Proste Zasady wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Idea Bank Konto Idealne wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct/Mobi bezpłatne bankomaty: ING Bank Śląski, PlanetCash oraz 1 darmowa wypłata z miesiącu z pozostałych; inaczej 2,50 zł Inteligo Konto Inteligo bezpłatne bankomaty: BZ WBK, PKO BP; w pozostałych 4 zł za wypłatę mBank eKonto standard bezpłatne bankomaty: Euronet, BZ WBK, PlanetCash (pod warunkiem wypłaty kwoty min. 100 zł, inaczej 1,30 zł); darmowe wypłaty ze wszystkich 5 zł/m-c Nest Bank Nest Konto wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Orange Finanse Konto Osobiste wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne PKO Bank Polski PKO Konto za Zero bezpłatne bankomaty: PKO BP; inaczej 3 proc., min. 5 zł Plus Bank Konto PLUS wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto Osobiste bezpłatne bankomaty: Euronet; inaczej 6 zł T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Toyota Bank Konto Jedyne 3 darmowe wypłaty z dowolnego bankomatu w miesiącu; inaczej 4,50 zł Źródło: Bankier.pl

Pozostałe banki w różnoraki sposób ograniczają możliwość bezpłatnych pobrań gotówki z automatów. Najczęstszym dopiskiem w tabelach opłat i prowizji, który dotyczy tej kategorii opłat, jest zawężenie usługi wyłącznie do własnych sieci bankomatów lub urządzeń niezależnych sieci bankomatów: PlanetCash lub Euronet.

W niektórych przypadkach istnieją również abonamenty na wypłaty z bankomatów – w ramach jednej, stałej opłaty miesięcznej, klient może wykupić pakiet nieograniczonych wypłat, za które nie zapłaci nawet grosza.

Mateusz Gawin