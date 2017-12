Najpopularniejsze teksty Bankier.pl 2017 roku

Co to jest blockchain i kto powinien się go obawiać?

Blockchain to jeden z najgorętszych technologicznych tematów – nad wykorzystaniem idei łańcucha bloków pracują zarówno wielkie banki, jak i tysiące start-upów. Jedni mówią, że zrewolucjonizuje świat, nie tylko w sferze finansów, inni, że jest „rozwiązaniem poszukującym problemu”.