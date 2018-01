Abonament RTV za 2018 r.: stawki, zwolnienia oraz kary

Abonament w 2018 r. utrzyma się na takim samym poziomie jak w roku 2017 - ustaliła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W dalszym ciągu przewidziane są zniżki dla osób płacących z góry, natomiast dla uchylających się od obowiązku przewidziano wysokie kary.

Dlaczego trzeba rejestrować odbiorniki RTV?

Obowiązek rejestracji odbiorników telewizyjnych czy radiowych wynika Ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika jest zobowiązany do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie, a co za tym idzie, regularnego uiszczania opłat abonamentowych. Dodatkowo zgodnie z ustawą, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym, wnosi się tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego.

Kwestia ta wygląda inaczej w przypadku przedsiębiorstw, instytucji czy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z art.2 ust. 4, są one zobowiązane do uiszczania opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych. Jednocześnie należy pamiętać, że wnoszenie opłaty za abonament RTV w gospodarstwie domowym nie zwalnia od obowiązku rejestracji odbiorników i uiszczania opłat w miejscu pracy.

Rejestracja odbiorników RTV jest możliwa w dowolnej placówce Poczty Polskiej oraz przez internet. Jeśli decydujemy się osobiście odwiedzić punkt pocztowy, będziemy zobowiązani do wypełnienia Zgłoszenia rejestracji odbiornika. Po 14 dni od przyjęcia zgłoszenia zostanie dostarczone do abonenta 6 spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wypłaty gotówki (w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji opcji otrzymywania blankietów wpłat).

Dowodem potwierdzającym fakt zarejestrowania odbiorników RTV jest Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika, które należy zachować i okazywać w razie przeprowadzanych kontroli.

Rejestracja odbiornika przez internet wymaga wypełnienia formularza umieszczonego na stronie Poczty Polskiej. Po jego zaakceptowaniu, w terminie 4 dni roboczych, abonent otrzymuje na adres korespondencyjny Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych, które należy podpisać i odesłać do nadawcy. Następnie zostaje mu nadany indywidualny numer identyfikacyjny użytkownika oraz wysyłane są blankiety wpłat, o ile została zaznaczona chęć ich otrzymywania.

Jak płacić abonament RTV?

Każdy abonent z chwilą rejestracji odbiornika otrzymuje 26-cyfrowy numer rachunku bankowego, który przypisany jest do danej osoby. Co istotne, raz nadany numer rachunku nie ulega zmianie. Natomiast w razie jego zagubienia, można go ustalić na stronie internetowej Poczty Polskiej, podając 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta lub telefonicznie, pod numerem (+48) 43 842 06 06.

Abonament można uiszczać we wszystkich placówkach pocztowych lub na stronie internetowej Poczty Polskiej bez ponoszenia dodatkowych opłat lub za pośrednictwem instytucji finansowych. Należy jednak pamiętać, aby dokładnie podać dane umożliwiające identyfikację abonenta:

nazwa odbiorcy: Poczta Polska SA, COF Dział Abonamentu, Bydgoszcz ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,

indywidualny numer rachunku bankowego,

kwota abonamentu zgodna z obowiązującymi stawkami opłat,

nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres/siedziba,

okres, jakiego wpłata RTV dotyczy.

Stawki abonamentu RTV za 2018 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w maju 2017 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości abonamentu w 2018 r., które utrzymało dotychczasowe stawki z tytułu używania odbiorników RTV. Dodatkowo w dalszym ciągu przewidziano zniżki dla osób, które zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Za używanie odbiornika radiofonicznego trzeba będzie zapłacić opłatę w wysokości 7 zł za jeden miesiąc, natomiast za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego – 22,70 zł/m-c.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w 2018 r. 2018 r. Odbiornik radiofoniczny Odbiornik telewizyjny lub

telewizyjny i radiofoniczny za 1 m-c 7 zł 22,70 zł za 2 m-c z góry 13,60 zł 44,05 zł za 3 m-c z góry 20,15 zł 65,35 zł za 6 m-c z góry 39,90 zł 129,40 zł za 12 m-c z góry 75,60 zł 245,15 zł Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Należy pamiętać, że opłatę abonamentową należy wnosić do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Dodatkowo można ją zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy.

KRRiT podkreśla, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych.

Kto jest zwolniony z opłat za abonament RTV?

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce Poczty Polskiej. Należy przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz dodatkowo złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia. Należy również mieć na uwadze, że przysługuje ono od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:

osoby, które ukończyły 75. rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku nieregulowania opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Kara za niepłacenie abonamentu może wynieść nawet 30-krotność miesięcznej opłaty.

Co jednak istotne, zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych, KRRiT na wniosek abonenta, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności abonamentu, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą, osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową.

Katarzyna Rostkowska