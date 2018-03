Najlepsze bankowe aplikacje mobilne - marzec 2018

Najlepsze aplikacje mobilne mają mBank i Bank Zachodni WBK - wynika z rankingu przygotowanego przez redakcję Bankier.pl. Na tle konkurencji wyróżnia je szeroki zakres dostępnych funkcji i usług wykraczających poza standardowe opcje bankowości mobilnej.

Bankowość mobilna wydaje się stosunkowo nowym wynalazkiem, jednak w rzeczywistości jest już pełnoletnia. W 2000 roku Wielkopolski Bank Kredytowy (dziś BZ WBK) uruchomił oparty na zapomnianej już dziś technologii WAP serwis informacyjny. Oczywiście taką usługę trudno porównywać z bankowością mobilną, jaką znamy obecnie, jednak ziarnko zostało zasiane i przez kolejne lata bankowcy pracowali nad rozwojem kolejnych funkcji. Przełomem stało się udostępnienie pierwszych aplikacji mobilnych napisanych na system iOS. W 2009 roku zrobił to Raiffeisen Bank, udostępniając program Mobilny Bank. Później historia potoczyła się już szybko.

Początkowo aplikacje mobilne miały być jedynie uzupełniającym kanałem dostępu do konta z ograniczoną liczbą dostępnych operacji. Z biegiem czasu zaczęły doganiać swoją starszą siostrę – bankowość internetową. Dziś niektóre aplikacje mobilne oferują już więcej niż desktopowe wersje systemów transakcyjnych. Można za ich pomocą płacić w sklepach, skanować faktury, kupować bilety komunikacji miejskiej, kupować ubezpieczenia turystyczne na ostatnią chwilę, wykonywać błyskawiczne przelewy na numer telefonu i wiele innych. Nie wspominając już o podstawowych funkcjach, takich jak obsługa rachunku czy zlecanie przelewów. Jak wynika z danych serwisu PRNews.pl, z bankowości mobilnej korzysta obecnie blisko 9 mln klientów banków, z czego 5,6 mln używa w tym celu aplikacji.

Najlepsze bankowe aplikacje mobilne

W najnowszym rankingu Bankier.pl postanowiliśmy przyjrzeć się programom mobilnym. Instytucjom finansowym zadaliśmy łącznie 30 pytań o funkcje aplikacji. Pytania zostały pogrupowane na cztery kategorie główne: metody logowania i autoryzacja transakcji, płatności, zarządzenie finansami osobistymi i usługi dodatkowe.

W kategorii Metody logowania i autoryzacja transakcji braliśmy pod uwagę to, w jaki sposób można autoryzować swoją tożsamość w aplikacji. Analizowane były sposoby logowania i autoryzacji transakcji. Do zdobycia - 4 punkty.

W kategorii dotyczącej płatności punktowaliśmy aplikacje za opcje umożliwiające wykonywanie płatności telefonem i dokonywanie wypłat z bankomatów. Uwzględniliśmy tu m.in. HCE, wypłaty z bankomatów (Blik lub PeoPay), przelewy na telefon oraz płatności przy wykorzystaniu kodów QR lub funkcji OCR (do skanowania faktur). Do zdobycia było 10 punktów.

Najwyżej punktowana była kategoria, która mieściła funkcje związane z zarządzaniem finansami. Nie ocenialiśmy tu jednak tak podstawowych funkcji, jak możliwość sprawdzenia salda, historii, czy wykonania przelewu na rachunek do innego banku – te opcje oferują dziś już wszystkie banki. Braliśmy natomiast pod uwagę m.in. możliwość zakładania lokat i kont oszczędnościowych, obsługę rachunków walutowych, możliwość zakupu i sprzedaży walut, wnioskowanie o karty płatnicze i kredyty na klik, możliwość sprawdzenia salda przed zalogowaniem i zarządzenia kartami – czasowe blokowanie, zastrzeganie, zmiana limitów. Do zdobycia było łącznie 20 punktów.

W ostatniej kategorii - "usługi dodatkowe" - banki mogły zdobyć 14 punktów. Uwzględnialiśmy tu funkcje niestandardowe, ale przydatne w codziennym bankowaniu. Można było zdobyć punkty m.in. za możliwość zakupu biletów z aplikacji, wykupienia ubezpieczeń, zapisywania paragonów czy kart lojalnościowych.

Nie wszystkie banki odesłały odpowiedzi, tym samym zostały zdyskwalifikowane i nie uwzględniliśmy ich w rankingu.

Najlepsze aplikacje mobilne banków Lp. Bank Metody logowania i autoryzacji transakcji Płatności aplikacją i wypłaty gotówki Zarządzanie finansami Usługi dodatkowe Suma punktów 1 mBank 3 10 16 9 38 BZ WBK 2 10 16 10 38 2 ING Bank 3 8 20 6 37 3 Bank Millennium 3 10 14 8 35 Pekao 4 6 18 7 35 PKO BP 3 10 16 6 35 4 Alior Bank 3 10 18 1 32 TMUB 3 8 16 5 32 5 Getin Bank 3 8 14 4,5 29,5 6 Orange Finanse 2 8 10 5 25 7 eurobank* 2 2 12 1 17 8 Citi Handlowy 2 4 6 3,5 15,5 9 BGŻ BNP Paribas 3 6 4 0 13 10 Envelo Bank 1 2 5 3 11 11 Credit Agricole 1 0 4 3 8 * Ocenie została poddana najnowsza wersja aplikacji, które nie zawiera jeszcze m.in. płatności HCE. Klienci mogą korzystać wciąż ze starej wersji. Źródło: Bankier.pl, banki, stan na 13.03.2018 r.

Liderami zestawienia zostały ex aequo mBank i BZ WBK, które zdobyły po 38 pkt. Oba oferują klientom rozbudowane aplikacje, z opcjami wykraczającymi poza standardowe funkcje bankowości mobilnej. Aplikacja mBanku oferuje wszystkie dostępne na rynku opcje płatnicze – HCE, Blika czy wypłaty z bankomatów. Do mniej standardowych można zaliczyć wskaźnik tempa wydatków, pełną obsługę rachunku maklerskiego, tworzenie celów oszczędnościowych czy możliwość podpięcia do Google Pay karty, bez jej fizycznego posiadania.

BZ WBK ma z kolei podpięty do aplikacji pasaż finansowy. Jego klienci mogą kupować bilety komunikacji miejskiej, ubezpieczenia, zamawiać taksówki czy nawet kwiaty. Z poziomu aplikacji BZ WBK można też wyłączyć pasek magnetyczny karty czy porozmawiać wideo z doradcą.

Drugie miejsce zajął ING Bank Śląski, który podpiął do swojego programu system RWD. Oznacza to, że klient ma dostęp do wszystkich funkcji wersji desktopowej systemu w swojej aplikacji. A oprócz tego do usług charakterystycznych dla programów mobilnych, czyli płatności HCE, Blika, logowania odciskiem palca czy zapisywania paragonów.

2,2 mln osób zrezygnowało z bankowości internetowej na rzecz aplikacji

Na trzeciej pozycji znalazły się programy oferowane przez Bank Millennium, Pekao i PKO BP. Każdy z tych programów posiada unikatowe funkcje, ale zabrakło im punktów przyznawanych na przykład za kantor walutowy (PKO BP, Millennium) czy Blika (Pekao). Wśród dodatkowych ciekawych funkcji aplikacja banku Millennium jako jedyna na rynku pozwala na zakup ubezpieczeń komunikacyjnych, w programie Pekao można autoryzować przelewy odciskiem palca, a wśród unikatowych funkcji IKO znajdziemy na przykład czeki Blik.

Wygodna aplikacja mobilna jest w stanie zastąpić klientowi desktopowy serwis transakcyjny. I tak już się dzieje. Z raportów serwisu PRNews.pl wynika, że banki mają dziś 2,2 mln klientów mobile only. To osoby, które nie logują się do swoich rachunków z poziomu komputerów, bo wszystkie operacje wykonują na smartfonach.

Obserwuj @wboczon

Wojciech Boczoń