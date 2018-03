NIK przygląda się pracy Tchórzewskiego

Najwyższa Izba Kontroli bada, czy w ostatnich latach w sposób wystarczający rozwijano u nas odnawialne źródła energii - czytamy w środowej "Rzeczpospolitej".

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", celem jest sprawdzenie, w jaki sposób wdrażamy unijne prawo dla ekoelektrowni i czy zdołamy wypełnić międzynarodowe zobowiązania w zakresie jej udziału w miksie.

"To nie jest standardowa kontrola. Kierunek badaniu nadały alarmujące dane GUS o spadającej produkcji zielonej energii" - twierdzi rozmówca gazety znający temat. "Wnioski mogą być miażdżące dla resortu energii i spółek pod jego kontrolą" - dodaje.

Wspomniane dane dotyczące udziału OZE w finalnym, zużyciu dotyczyły 2016 r. GUS wskazał pierwszy w historii spadek produkcji prądu (do 11,3 proc.), co oznaczało cofnięcie się do poziomu sprzed 2013 roku - czytamy artykule. (PAP)

march/ amac/