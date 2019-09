Dworczyk: ścieki w stu procentach trafiają do "Czajki"

Ścieki w stu procentach trafiają do oczyszczalni "Czajka", instalacja o świcie uzyskała zakładaną wydajność - poinformował w sobotę rano szef KPRM Michał Dworczyk.

"Ścieki już w 100 proc. trafiają do Czajki! O świcie instalacja uzyskała zakładaną wydajność. Wielkie gratulacje dla min. A. Moskwy, prez. K. Wosia i wszystkich pracujących ciężko w ostatnich dniach nad całkowitym powstrzymaniem zrzutu ścieków do Wisły!" - napisał Dworczyk na Twitterze.

"Nadal należy unikać kontaktu z wodą z Wisły i z Zatoki Gdańskiej"

Pomimo tego, że jakość wody w badanym zakresie, odpowiada wymaganiom sanitarnym - rekomendowanym dla wody w miejscach kąpielisk - Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował w piątek, że nadal apeluje o prewencyjne unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami Zatoki Gdańskiej od miejscowości Stogi do miejscowości Mikoszewo, w celach rekreacyjnych oraz socjalno–bytowych.

W związku ze zrzutem ścieków do Wisły po awarii kolektorów w Warszawie, we wtorek zostały pobrane do badań próbki wody z Zatoki Gdańskiej, z miejsc, gdzie zwykle organizowane są kąpieliska. Badania wykonało akredytowane laboratorium sanepidu w Kwidzynie. W czwartek i piątek poinformowano o ich wynikach. "Jakość wody w badanym zakresie, tj. na obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym, rekomendowanym dla wody w miejscach, w których zwykle organizowane są kąpieliska" - podał PPWIS. Kolejne próbki wody do badań zostaną pobrane 17 września.

Wcześniej, w próbce wody z Zatoki Gdańskiej, pobranej do badań w dniu 6 września z kąpieliska na Stogach (nr 26) stwierdzono nieznaczne przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli. Natomiast liczba bakterii z grupy Enterokoków odpowiadała wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w kąpieliskach. Po otrzymaniu wyników tych badań, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaapelował o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami Zatoki Gdańskiej od miejscowości Stogi do miejscowości Mikoszewo.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. W jej efekcie nieczystości były w całości zrzucane do Wisły. Wobec zagrożenia ekologicznego premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, dzięki któremu część ścieków z lewobrzeżnej Warszawy jest przepompowywana do oczyszczalni "Czajka". (PAP)

