Lotos: platforma Giant zmierza do Gdańska

Nowo zakupiona platforma spółki Lotos Petrobaltic - Giant - przebyła już ponad jedną trzecią drogi do Gdańska, gdzie ma być przygotowywana do wyjścia w morze na wiercenia na bałtyckim złożu B3 - podała w poniedziałek Grupa Lotos w przesłanym PAP komunikacie.

W komunikacie poinformowano, że platforma Giant była przygotowywana przez polską załogę do operacji holowania w duńskim porcie Esbjerg, skąd wyruszyła 20 września rano.

"W poniedziałek w godzinach przedpołudniowych jednostka przebyła już ponad 230 NM (ang. nautical mile, mila morska - PAP ) z około 680 NM zaplanowanej trasy do Gdańska. Średnia prędkość holowania to około 4,7 węzłów. Musi ono przebiegać w odpowiednich warunkach pogodowych, od których uzależniona jest cała operacja" - zaznaczono. Dodano, że platforma spodziewana jest w Gdańsku w najbliższy weekend.

Podkreślono, że zanim platforma zostanie odholowana w miejsce swojej pracy, czyli na złoże B3 na Morzu Bałtyckim, musi zostać odpowiednio oznakowana i przystosowana do potrzeb pracy na Bałtyku. "Prace przystosowawcze wymagane do odnowienia klasy oraz przeszkolenie załogi zostanie przeprowadzone na terenie Naftoportu. Następnie jednostka zostanie przeholowane na złoże B3, gdzie rozpocznie prace rekonstrukcyjne 7 odwiertów (B3-5, B3-6, B3-8, B3-9, B3-13, B3-14, B3-15)" - dodano.

Platformę Giant Lotos Petrobaltic kupił od firmy Maersk w czerwcu br. "To piąta i największa ze wszystkich jednostek należących do tej gdańskiej spółki. Zbudowana w 1986 r. w Japonii platforma została w pełni zmodernizowana w 2012 roku. Wcześniej platforma należąca do duńskiego armatora z siedzibą w Kopenhadze operowała na wodach Morza Północnego" - zaznaczono.

Długość platformy to 84 m, szerokość - 90 m, długość nóg - 160 m, a jej wyporność to ponad 24 tys. ton. Może wiercić do głębokości 25 tys. stóp (7620 m).

Lotos Petrobaltic wraz ze swoimi spółkami zależnymi koncentruje się na działalności operacyjno-serwisowej w obszarze bałtyckim, tj.: eksploatacji i zagospodarowaniu złóż, realizacji projektów poszukiwawczych na Morzu Bałtyckim oraz koncesjach lądowych w Polsce. Grupa Lotos ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Lotos wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. (PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz

