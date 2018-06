Kurs akcji 7Levels wzrósł w debiucie na NewConnect o 33,3 proc. do 80 zł

Kurs akcji 7Levels, krakowskiego producenta gier na konsolę Nintedo Switch, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 33,3 proc. do 80 zł.

7Levels pod koniec października 2017 roku przydzielił 25 tys. akcji serii C nowej emisji. Cena emisyjna wynosiła 60 zł na akcję. Wartość oferty publicznej wyniosła 1,5 mln zł.

Spółka ma za sobą pierwszą premierę gry ("Castle of Heart") na konsolę Nintendo Switch i zapowiedziała kolejną grę na 2019 rok.

"Castle of Heart" trafił do sprzedaży pod koniec marca. Rezultaty sprzedaży tej gry będą widoczne w wynikach drugiego kwartału.

7Levels zakończyło już pracę nad prototypem kolejnej gry. Trafi ona do sprzedaży w przyszłym roku. To platformowa, przygodowa gra akcji, osadzona w innym niż "Castel of Heart" klimacie. Tytuł zadebiutuje na Nintendo Switch.

Strategia 7Levels zakłada wypuszczanie jednej dużej gry na konsolę Nintendo Switch (6-10 godz. rozgrywki) co 12-15 miesięcy.

pel/ osz/